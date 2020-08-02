Глава государства отметил славную историю легендарной "крылатой пехоты". Владимир Путин подчеркнул, что десантники всегда с честью решали поставленные задачи, а при проведении спецопераций и миротворческих миссий "демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку".

В год 75-летия Победы президент выразил особые слова благодарности героям-десантникам, ветеранам.

"Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне", - констатировал глава государства.

Путин уверен, что "голубые береты" никогда не подведут и будут твердо стоять на страже интересов Родины.