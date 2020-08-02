Работодателей предложили поощрять за трудоустройство выпускников

Народный фронт предложил поощрять работодателей за трудоустройство выпускников. С инициативой выступил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин. "Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года при условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года", - заявил он.

Ранее субсидировать часть затрат научных и образовательных организаций, связанных с приемом на работу выпускников этого года на должности исследователей в областях наук, предложил глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Реализация этого механизма может обеспечить дополнительный приток в сектор исследований и разработок не менее 10 тысяч выпускников, даст дополнительный импульс развитию региональных вузов и научных организаций, выступит инструментом в достижении национальных целей развития страны, в том числе целей нацпроекта "Наука", - отметил он.

По данным Минобрнауки, на рынок труда в этом году вышли 410 тысяч выпускников российских вузов. Из них 267 тысяч учились очно, то есть у них не было возможности совмещать учебу и работу, поэтому они впервые столкнулись с трудоустройством. Именно им приходится тяжелее всего. Согласно исследованиям ВНИИ труда, 23% молодых людей, начинающих свою карьеру, остаются не востребованными.

В Минтруде пояснили, что основная проблема, связанная с поиском работы для молодых специалистов, - недостаток у них профессионального опыта. В ведомстве рассказали, что совместно с Минобрнауки и регионами прорабатывают меры, направленные на содействие трудоустройству выпускников вузов. Так, например, на базе портала "Работа в России" сейчас создается единая цифровая витрина стажировок и практик, на которой будут размещены приглашения работодателей, адресованные студентам. Сервис начнет работать со следующего года. С помощью него также можно будет удаленно заключить соглашение с работодателем на прохождение стажировки. В 28 российских регионах запущены собственные программы поддержки занятости для тех, кто впервые ищет работу. Например, в Москве, Ленинградской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской и Сахалинской областях для молодых специалистов, окончивших вуз, предусмотрены квоты на рабочие места. Ряд программ, способствующих занятости выпускников вузов, реализуются совместно с университетами. В их числе оплачиваемые стажировки от 2 до 6 месяцев.

На базе самих университетов также действуют специализированные структурные подразделения - Центры карьеры и трудоустройства. Всего их 207, к их помощи ежегодно обращаются более 60% выпускников.

"Очевидно, что выпускникам вузов при трудоустройстве нужна поддержка, потому что уровень безработицы среди молодежи более высокий, чем в других возрастных группах. Сейчас в связи с пандемией ситуация на рынке труда стала еще сложнее, и страдают, прежде всего, молодые", - считает руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Олег Соколов.

Он отметил, что каждый пятый безработный - это молодой человек в возрасте до 25 лет. По его словам, в приоритете должна оставаться стажировка выпускников профессиональных учебных заведений, которая позволяет им получить профессиональный опыт и первое рабочее место, однако введение экономических мер также стоит рассмотреть.

Соколов напомнил, что в период кризиса 2008-2009 годов, когда сложилась непростая экономическая ситуация на рынке труда, такие меры поддержки действовали и доказали свою эффективность. "Была стажировка выпускников учебных заведений на три месяца и полгода. Тот работодатель, который брал их к себе на работу, получал поддержку из федерального бюджета в размере МРОТ. Частично эта сумма покрывала зарплату, которую он платил молодым специалистам. К сожалению, когда меры активной политики занятости были переданы с федерального уровня на региональный, в большинстве из которых программа свернулась. Мы считаем, что меру поддержки нужно вернуть на федеральный уровень", - подытожил представитель ФНПР.