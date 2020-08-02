Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона

В столице сегодня пройдет Московский полумарафон. Спортивное мероприятие проходит в рамках масштабного Всероссийского проекта "ЗаБег.РФ". Ожидается, что в забегах на разные дистанции примут участие около 17 тысяч москвичей, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Чтобы марафон состоялся, организаторам пришлось реализовать масштабные меры безопасности для участников, а зрителей попросили воздержаться от поддержки на старте и финише, чтобы избежать большого скопления людей. По словам руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, Московский полумарафон проходит в седьмой раз. "По сравнению с прошлым годом количество желающих принять участие в Московском полумарафоне увеличилось. Мы уверены, что все бегуны находятся в отличной форме и сегодня улучшат собственные результаты, а безупречная организация забега вдохновит их на новые рекорды", - отметил Алексей Кондаранцев.

Участникам доступны забеги на 21,1 км и 5 км, корпоративная эстафета.

Для победителей и призеров полумарафона предусмотрен призовой фонд более 1 млн рублей. Призеры забега проходят допинг-контроль в выборочном порядке. Нарушители антидопинговых правил будут дисквалифицированы.

Напомним, из-за проведения Московского полумарафона движение в центре Москвы 2 августа ограничат. С 08:00 до 13:00 забеги пройдут по маршруту от улицы Лужники через Лужнецкую набережную, Хамовнический Вал, Фрунзенскую набережную, Новокрымский проезд, улицу Остоженку, Соймоновский проезд, Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую, Устьинскую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую набережные до разворота перед Саринским проездом. Затем участники забега вернутся в обратном направлении, минуя Устьинскую набережную, Соймоновский и Новокрымский проезды, а также улицу Остоженку. Движение на этих участках ограничат с 06:30 часов, а откроют - после завершения забегов.

Кроме этого, с 00:01 до 12:30 на улицах по маршруту марафона нельзя будет припарковаться. Также водители не смогут проехать на следующих участках: съезде с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, Крымской эстакаде, Крымском проезде, Старой площади, Китайгородском проезде.