Оперштаб: число пневмоний за месяц уменьшилось вдвое

За последнюю неделю в Москве еще 3 городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы. В общей сложности уже 23 городских стационара вернулись к оказанию плановой помощи. Вместе с тем в городе созданы дополнительные коечные мощности при стационарах для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, а также временные госпитали, которые на данный момент законсервированы на случай изменения эпидемиологической ситуации. Таким образом общее число коек для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией в Москве составляет 10 819, из них 69,4% в настоящий момент свободны.

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Число занятых коек за последнюю неделю сократилось на 18,7%, а за месяц почти на 36,1%, из них количество занятых коек с ИВЛ - на 32,3%.

Несмотря на масштабное снятие ограничений в различных сферах городского хозяйства, среднее количество занятых коек с ИВЛ за последнюю неделю сократилось на 9% по сравнению с предыдущей.

Число тяжелых и крайне тяжелых больных остается на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%.

Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна.

Заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась за месяц более чем наполовину. За счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых. Изменилось не только их количество, но и состав - свободная запись на анализ позволяет выявлять больше бессимптомных носителей.

Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых заболевших остается на низком уровне. За прошедшую неделю протестировано 308 511 человек, из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание.

Число летальных случаев от коронавируса также снижается - за последнюю неделю оно сократилось на 34% по сравнению с предыдущей, а за месяц - на 55%.