В Москве открывается сезон концертов на крыше

В столице стартует сезон концертов на крыше. Выступления будут проходить на постаменте знаменитой скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Уже запланированы 13 концертов: споют электронщик Василий Зоркий (автор хитов "Голоса" и "Спи"), рок-музыканты Ромарио, OQJAV, "Сансара" - много интересных и самобытных артистов и групп.

Первый концерт проекта "Музыка на крыше" назначен на 2 августа. Открывать сезон доверили инди-музыканту Сергею Сироткину, исполняющему флегматичные, нежные баллады под акустическую гитару и электронные биты. Сам он предпочитает именовать себя на афишах как Sirotkin.

Три месяца назад у певца и гитариста вышел мини-альбом "И сном и духом", в котором есть уже и ударные, тонко дозированное участие электроники и электрических инструментов, а еще - атмосферный саунд, многоголосия, много интересных мелодических и аранжировочных решений. А в треке "К тебе" слышны романтичные отголоски "Браво" конца 90-х годов…

Это очень самобытный, душевный, насыщенный эмоциями и полутонами релиз. И, пожалуй, пока лучший в карьере Sirotkin. Зрителям точно скучно не будет. При этом продавать будут только половину билетов - прежде на крыше могло поместиться 300 человек, теперь лишь 150.

Да и другие правила безопасности придется соблюдать: нужно надевать маски и перчатки, а в столь необычном зрительном зале, откуда открывается живописный вид на территорию ВДНХ и закаты (начало концертов в 20.00), необходимо еще и располагаться на расстоянии друг от друга.

Конечно, что выступления на свежем воздухе требуют соблюдения и других правил безопасности. Во время концерта в дождь лидер "Алисы" Константин Кинчев однажды, как всегда стремительно перемещался по сцене, общаясь со зрителями. Азартно и босиком. А на сцене образовались лужи, вот он и наступил "куда нельзя", получив разряд тока…

Впрочем, организаторы проекта "Музыка на крыше" предусмотрели любую непогоду: в случае дождя или усиления ветра они попросят артистов и зрителей переместиться уже в зал павильона "Рабочий и колхозница".

Кстати

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