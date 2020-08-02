В Москве провалился проспект Маршала Жукова

На северо-западе Москвы просела проезжая часть проспекта Маршала Жукова, сообщает РИА Новости.

Судя по кадрам из Telegram-пабликов, провалилось две полосы дороги. Площадь провала - около пяти квадратных метров. По предварительным сведениям, дорога просела во время земляных работ. На место прибыли специалисты экстренных служб.

Как сообщает департамент транспорта, перекрыт участок проспекта от 3-й Хорошевского проезда до улицы Демьяна Бедного. Маршруты общественного транспорта в этом районе временно изменены.