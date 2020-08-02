Зарегистрироваться на даче в Подмосковье теперь можно онлайн

К списку госуслуг, для оформления которых даже не нужно вставать с дивана, в Подмосковье добавили еще одну. Перевести садовый дом в статус жилого и зарегистрироваться в нем теперь можно онлайн.

Услуга располагается на региональном портале госуслуг в разделе "Дом и ЖКХ - операции с недвижимостью". Результат придет в личный кабинет заявителя.

"Признание садового дома жилым дает возможность дачникам не только прописаться на своем участке, но и обратиться за имущественным налоговым вычетом или оформить кредит под более низкий процент, если этот дом, например, покупается по ипотеке", - говорят в областном министерстве госуправления, информационных технологий и связи. Глава ведомства Максим Рымар отмечает, что опыт Подмосковья в цифровизации госуслуг может и должен быть распространен на другие регионы страны. Он уточнил, что сегодня в дистанционном формате доступны 179 госуслуг. И возможности областного портала постоянно расширяются. Буквально на днях там, например, появился виртуальный эксперт, который рассказывает пользователям о тех мерах соцподдержки, что положены каждой отдельной категории льготников в Подмосковье. "Право на социальную помощь имеют более 2,7 миллиона жителей области. Но не все знают про то, какие именно виды поддержки им доступны. Виртуальный эксперт расскажет о том, на какой пакет соцподдержки может рассчитывать человек в каждой конкретной жизненной ситуации", - рассказывает Максим Рымар. Чтобы воспользоваться виртуальной помощью, нужно пройти по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/category/15570 и ответить на несколько вопросов. После этого эксперт выведет на экран список всех положенных заявителю льгот и расскажет о способах их получения.