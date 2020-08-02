Зарегистрироваться на даче в Подмосковье теперь можно онлайн

Новости

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег 15:07
Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе 14:59
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 17:37
Рубрика: Экономика

Самопрописка

Зарегистрироваться на даче в Подмосковье теперь можно онлайн
Текст: Ирина Рыбникова
К списку госуслуг, для оформления которых даже не нужно вставать с дивана, в Подмосковье добавили еще одну. Перевести садовый дом в статус жилого и зарегистрироваться в нем теперь можно онлайн.

Услуга располагается на региональном портале госуслуг в разделе "Дом и ЖКХ - операции с недвижимостью". Результат придет в личный кабинет заявителя.

Фото: iStock
Верховный суд разъяснил порядок наказания за фиктивную прописку

"Признание садового дома жилым дает возможность дачникам не только прописаться на своем участке, но и обратиться за имущественным налоговым вычетом или оформить кредит под более низкий процент, если этот дом, например, покупается по ипотеке", - говорят в областном министерстве госуправления, информационных технологий и связи. Глава ведомства Максим Рымар отмечает, что опыт Подмосковья в цифровизации госуслуг может и должен быть распространен на другие регионы страны. Он уточнил, что сегодня в дистанционном формате доступны 179 госуслуг. И возможности областного портала постоянно расширяются. Буквально на днях там, например, появился виртуальный эксперт, который рассказывает пользователям о тех мерах соцподдержки, что положены каждой отдельной категории льготников в Подмосковье. "Право на социальную помощь имеют более 2,7 миллиона жителей области. Но не все знают про то, какие именно виды поддержки им доступны. Виртуальный эксперт расскажет о том, на какой пакет соцподдержки может рассчитывать человек в каждой конкретной жизненной ситуации", - рассказывает Максим Рымар. Чтобы воспользоваться виртуальной помощью, нужно пройти по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/category/15570 и ответить на несколько вопросов. После этого эксперт выведет на экран список всех положенных заявителю льгот и расскажет о способах их получения.

В регионах Экономика Недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России