С 1 августа взять бесплатно землю по программе "Дальневосточный гектар" в Забайкалье и Бурятии может любой россиянин.

До этого она была доступна только жителям Дальневосточного федерального округа. Бурятия и Забайкалье, напомним, вошли в него в 2018 году. А программа у них начала действовать с 1 августа 2019 года. На бесплатных наделах люди начали строить дома, создавать сельскохозяйственные предприятия, развивать туризм.

Теперь в Бурятии и Забайкалье стартовал третий этап - гектары смогут получить все россияне и участники программы добровольного переселения соотечественников. И этот момент стал действительно долгожданным! "Последние два месяца звонки по процедуре получения дальневосточного гектара стали поступать от жителей западной части России", - отмечает первый замминистра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич. О том, что гектары востребованы не только у местных, говорит практика других дальневосточных регионов. За четыре года участниками программы стали более 83 тысяч человек, и среди них есть жители других федеральных округов. Кто-то решил переехать и построить на гектаре дом. А кто-то развивает бизнес-проект.

Москвич Никита Коврижин взял вместе с семьей три гектара для плантации спаржи. Сначала дело пошло, климат Приморья необычной для России культуре понравился, но спаржа оказалась слишком капризной. Тогда фермер стал выращивать зерновые для крупного рогатого скота. Сейчас у родителей Никиты небольшая ферма.

Другой москвич взял участок на Камчатке вместе с друзьями-дальневосточниками. Групповые заявки на гектар - не редкость. Скооперироваться могут до 10 человек. Но на каждого из них будет предоставлено не более одного гектара.

Брать землю где вздумается, конечно, нельзя. Под запретом территории заповедников, нацпарков и защитные леса. Кроме того, в каждом регионе вводят и свои ограничения. В Забайкалье к запретным землям отнесли Читу, объекты культурного наследия, археологические памятники. Больше всего зон "нельзя" в северных районах, где живут коренные народы.

В то же время край стал первым регионом, где нет буферной зоны вокруг столицы. Это значит, взять гектар можно буквально в получасе езды от центра города. Для тех, кто собирается строить дом, это оказалось очень заманчиво. И такая доступность вызвала повышенный интерес к программе.

В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике отмечают, что 84 процента забайкальских гектаров берут под жилищное строительство. "Мы предлагаем учитывать этот опыт и сокращать буферные зоны", - рассказал гендиректор агентства Сергей Ховрат.

В Бурятии к этому совету прислушались. В начале июля мест, где можно взять гектар, стало больше. Кстати, в республике наиболее востребованы именно гектары вблизи столицы региона.

Дальневосточный гектар предоставляется бесплатно в пользование на пять лет. Если участок освоен, его можно оформить в собственность или в аренду. Те "гектарщики", которые не осваивают землю или используют ее не по назначению, получат предписание об устранении нарушений. За его неисполнение полагается штраф.