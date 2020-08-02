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02.08.2020 06:30
Рубрика: Общество

МЧС предупредило о сильных ливнях в Приморье

Текст: Инесса Доценко

В Приморском крае во второй половине ночи и днем 3 августа ожидаются сильные дожди, сообщает региональное ГУ МЧС. По прогнозу, на южных территориях количество осадков может достигнуть до 45 мм за 12 часов.

"В отдельных районах возможны грозы, ветер при грозе порывами до 20 м/с. Вероятен подъем уровня воды малых рек с подтоплением пониженных участков местности и некоторых участков дорог местного значения (реки Болотная и Андреевка в Хасанском муниципальном районе)", - уточняется в сообщении.

Из-за плохих погодных условий не исключается увеличение количества ДТП на трассах, подъем уровня воды на малых реках края, подтопление сельхозугодий и дворов, аварии на ЛЭП, срыв рекламных конструкций.

В связи с этим ведомство призвало приморцев воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить купание в море, выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты, а владельцев маломерных судов - отказаться от выхода в морскую акваторию.

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