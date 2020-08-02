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02.08.2020 10:42
Рубрика: Происшествия

На Вятке двух человек облили бензином и подожгли

Текст: Яна Шамаева

Жителя Кировской области подозревают в том, что он облил бензином и поджег двух человек. Происшествие случилось в поселке Оричи, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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По версии силовиков, в ночь с 31 июля на 1 августа 34-летний подозреваемый выпивал с 29-летней девушкой и 22-летним молодым человеком. Между ними произошла ссора, он облил своих знакомых бензином, поджег и скрылся с места преступления.

Потерпевших с множественными ожогами госпитализировали. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России "Покушение на убийство двух лиц".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и местонахождение подозреваемого.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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