В Самарской области пять человек погибли в ДТП

В Безенчукском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, авария произошла в 17.20 на 59 километре дороги Самара-Волгоград. Столкнулись автомобили BMW и LADA Vesta. По данным полиции, на месте аварии погибли водитель отечественного авто и его десятилетний пассажир. Еще два пассажира LADA (один взрослый и пятилетний ребенок), а также пассажир BMW скончались в больнице.

Водитель иномарки 1995 года рождения госпитализирован с различными травмами в ГБУЗ СО "Чапаевкая ЦГБ". О его состоянии информации нет.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются правоохранительными органами. Движение не перекрывалось.