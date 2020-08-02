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02.08.2020 17:51
Рубрика: Происшествия

В Самарской области пять человек погибли в ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области

В Безенчукском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, авария произошла в 17.20 на 59 километре дороги Самара-Волгоград. Столкнулись автомобили BMW и LADA Vesta. По данным полиции, на месте аварии погибли водитель отечественного авто и его десятилетний пассажир. Еще два пассажира LADA  (один взрослый и пятилетний ребенок), а также пассажир BMW скончались в больнице.

Водитель иномарки 1995 года рождения госпитализирован с различными травмами в ГБУЗ СО "Чапаевкая ЦГБ". О его состоянии информации нет.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются правоохранительными органами. Движение не перекрывалось.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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