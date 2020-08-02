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02.08.2020 21:00
Рубрика: Общество

Намаз в перчатках

Курбан-байрам прошел с учетом ограничений из-за коронавирусной инфекции
Текст: Тимур Алиев (Дагестан) , Ольга Горюнова (Башкирия) , Илья Изотов (Крым) , Олег Платонов (Татарстан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
В воскресенье завершается главный праздник ислама - Курбан-байрам. Его первый день, 31 июля, в некоторых регионах, как обычно, объявили выходным. Но от некоторых традиций пришлось отступить.
С соблюдением всех санитарных норм праздничная служба прошла и в Московской соборной мечети. Фото: РИА Новости С соблюдением всех санитарных норм праздничная служба прошла и в Московской соборной мечети. Фото: РИА Новости
С соблюдением всех санитарных норм праздничная служба прошла и в Московской соборной мечети. Фото: РИА Новости

"Пандемия все еще - среди нас, поэтому гает пройдет с рядом условий, который обязан соблюдать каждый, кто придет в мечеть", - обратился к своей пастве муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. А Духовное управление мусульман республики рекомендовало имамам провести намаз вне помещений. "Просим не устраивать пышные торжества с приглашением множества гостей", - говорилось в обращении муфтията Дагестана. С такими же наставлениями - соблюдать меры безопасности - обратились и другие муфтии.

По санитарным нормам в мечетях могли собраться не более ста человек, поэтому большинству прихожан пришлось совершать намаз во дворе. За соблюдением масочного режима и дистанции в мечетях следили строго. Также прошли прямые трансляции Курбан-байрама.

В мечетях могли собраться не более ста человек, остальные совершали намаз на свежем воздухе. За масочным режимом и дистанцией следили строго

Главная Соборная мечеть в Симферополе еще строится, и намаз провели в Доме культуры профсоюзов. Сюда съехались сотни мусульман со всего Крыма, чтобы совершить праздничную молитву, пожелать друг другу добра и благополучия.

В Курбан-байрам мусульмане также совершают заклание жертвенного животного, отдавая дань подвигу пророка Ибрагима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Всевышнему. Чаще всего в жертву приносят барана. Мясо разделяют на три части, одну из которых оставляют для семьи, другую отдают родственникам и соседям, а третью - бедным.

В Башкирии создали единые площадки для убоя жертвенных животных. На входе у верующих измеряли температуру. Были нанесены разметки для социальной дистанции. Волонтеры от духовных центров раздавали маски, а входы оборудовали санитайзерами. Еще одна особенность этого года - на площадках запретили торговлю и приготовление пищи. Аналогичные меры безопасности приняты и в других регионах.

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

В Дагестане можно было сделать заказ на баранов удаленно. И забрать мясо в удобное время или оформить доставку на дом. В Дербенте меценаты выделили деньги на покупку жертвенных животных для малоимущих. А предприниматели Белогорска в Крыму вместе с мусульманской общиной провели благотворительную акцию: около 700 сладких подарков были переданы воспитанникам детских садов.

"Наша жизнь складывается из взаимоотношений, - сказал муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. - Брата и сестры, родителей и детей, стариков и внуков, друзей и соседей. Человек, сделавший доброе дело, обязательно будет вознагражден, и поэтому, нам надо быть добрее друг к другу".

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Башкортостан СКФО Дагестан ПФО Татарстан ЮФО Республика Крым ПФО Башкортостан Курбан-Байрам

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