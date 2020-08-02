Охотник случайно ранил ребенка из ружья с двухкилометрового расстояния

В Кировском районе Северной Осетии владелец охотничьего ружья ранил в голову восьмилетнего мальчика. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия - Алания.

26 июля в 19.04 в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району поступило сообщение из Центральной районной больницы о том, что в медицинское учреждение доставлен ребенок 2012 года рождения с огнестрельным ранением головы.

Установлено, что инцидент произошел на окраине села Эльхотово, где потерпевший гулял со своими друзьями. За сутки полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель станицы Змейской 1974 года рождения, который, как выяснилось, на окраине станицы, на расстоянии более двух километров от места происшествия, пристреливал законно приобретенное нарезное оружие.

Пострадавший мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. В минувшую пятницу его после проведенной операции спецбортом доставили в московский Институт нейрохирургии имени Бурденко.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности).