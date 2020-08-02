Новости

Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 19:59
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 19:52
Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера 19:41
Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом 19:33
Первый международный рейс вылетел из Пулково после снятия запретов 19:20
Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями 18:56
В Москве провалился проспект Маршала Жукова 18:48
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 18:28
Брестский полигон готовится к проведению Армейских международных игр 18:27
В результате проливных дождей в Южной Корее пропали без вести 14 человек 18:11
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании 18:00
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег 15:07
Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе 14:59
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 19:33
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом

Текст: Марина Ледяева

По предварительным данным, причиной аварии легкомоторного самолета под Калининградом могла стать техническая неисправность. При этом рассматриваются и другие версии, сообщили ТАСС источники в экстренных службах.

СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, информация о происшествии поступила диспетчеру в 15.15. Самолет "Сессна", принадлежавший частному лицу, совершил жесткую посадку в районе поселка Стрельцово. Воздушное судно получило серьезные повреждения - хвостовая част почти оторвана, моторный отсек сильно деформирован. Судя по кадрам с места происшествия, самолет ушел "носом" в землю.

Три человека, находившиеся на борту, смогли самостоятельно покинуть самолет. По данным РИА Новости, все они находятся в больнице. Состояние двоих мужчин оценивается как тяжелое, женщина получила травмы средней тяжести.

Сотрудники регионального СК на транспорте работают на месте происшествия. Выясняют причины точные аварии. В ликвидации последствий ЧП задействована группировка экстренных служб, в состав которой вошли 20 человек и семь единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область РГ-Видео

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов