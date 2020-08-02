Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом

По предварительным данным, причиной аварии легкомоторного самолета под Калининградом могла стать техническая неисправность. При этом рассматриваются и другие версии, сообщили ТАСС источники в экстренных службах.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, информация о происшествии поступила диспетчеру в 15.15. Самолет "Сессна", принадлежавший частному лицу, совершил жесткую посадку в районе поселка Стрельцово. Воздушное судно получило серьезные повреждения - хвостовая част почти оторвана, моторный отсек сильно деформирован. Судя по кадрам с места происшествия, самолет ушел "носом" в землю.

Три человека, находившиеся на борту, смогли самостоятельно покинуть самолет. По данным РИА Новости, все они находятся в больнице. Состояние двоих мужчин оценивается как тяжелое, женщина получила травмы средней тяжести.

Сотрудники регионального СК на транспорте работают на месте происшествия. Выясняют причины точные аварии. В ликвидации последствий ЧП задействована группировка экстренных служб, в состав которой вошли 20 человек и семь единиц техники.