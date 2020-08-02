Памятник десантнику шестой роты Денису Тимашову открыли в Петрозаводске

Памятник Денису Тимашову открыли на улице, которая носит его имя. Фото: Анастасия Кошелева/ТАСС

В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник десантнику Денису Тимашову, погибшему в 2000 году в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.

Как сообщает ТАСС, гвардии младший сержант Денис Тимашов был одним из 84 десантников шестой роты, которые погибли в Аргунском ущелье близ Улус-Керта 1 марта 2000 года. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.

Памятный бюст открыли в новом жилом квартале Петрозаводска на улице, которая носит имя Дениса Тимашова. Это стало частью всероссийского проекта по установке памятников героям военных конфликтов.

В торжественном открытии памятника приняли участие председатель Союза десантников Карелии Николай Голованов, сестра погибшего Ирина Тимашова, представители органов власти и жители Петрозаводска.