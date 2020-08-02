Памятник десантнику шестой роты Денису Тимашову открыли в Петрозаводске

Новости

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
СМИ: Южная Корея скрыла факт запуска КНДР противокорабельной крылатой ракеты 10:05
Боец UFC потерял сознание в раздевалке перед боем 09:52
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:40
Китайская соцсеть TikTok в США может быть продана Microsoft 09:28
Посольство не комментирует информацию о нападении на консульство РФ в Иране 09:21
В Греции открыт первый в мире подводный музей затонувших кораблей 08:42
У 14 конгрессменов США зафиксирован положительный тест на COVID-19 08:27
Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заболели коронавирусом 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 13:59
Рубрика: Общество

Памятник десантнику шестой роты Денису Тимашову открыли в Петрозаводске

Текст: Марина Ледяева
Памятник Денису Тимашову открыли на улице, которая носит его имя. Фото: Анастасия Кошелева/ТАСС Памятник Денису Тимашову открыли на улице, которая носит его имя. Фото: Анастасия Кошелева/ТАСС
Памятник Денису Тимашову открыли на улице, которая носит его имя. Фото: Анастасия Кошелева/ТАСС

В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник десантнику Денису Тимашову, погибшему в 2000 году в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Воздушно-десантные войска отмечают 90-летие

Как сообщает ТАСС, гвардии младший сержант Денис Тимашов был одним из 84 десантников шестой роты, которые погибли в Аргунском ущелье близ Улус-Керта 1 марта 2000 года. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.

Памятный бюст открыли в новом жилом квартале Петрозаводска на улице, которая носит имя Дениса Тимашова. Это стало частью всероссийского проекта по установке памятников героям военных конфликтов.

В торжественном открытии памятника приняли участие председатель Союза десантников Карелии Николай Голованов, сестра погибшего Ирина Тимашова, представители органов власти и жители Петрозаводска.

В регионах Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Мурашко: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года