Петербуржец на набережной устроил стрельбу из автомата

В Петербурге на Морской набережной под мостом Западного скоростного диаметра 34-летний горожанин открыл стрельбу из автомата. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О случившемся в полиции узнали от обеспокоенных граждан. Они сообщили, что трое мужчин на набережной стреляют из автоматов. Правда, прибывшие на место полицейские, задержали лишь одного стрелка.

У него обнаружен светозвуковой автомат марки СХ-АК-103.

По предварительным данным, выстрелы производились в воздух. Сейчас в отношении мужчины завели административное дело о мелком хулиганстве, правда, как отмечают в полиции, решается вопрос и о возбуждении уголовного дела.