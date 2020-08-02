Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разрабатывают систему, которая призвана выявлять опасный мусор на околоземной орбите.

Как сообщают в пресс-службе вуза, исследователи предлагают внедрить мультиспектральную систему для видеомониторинга. Она призвана обнаруживать и сразу же классифицировать объекты в космическом пространстве.

Мониторинг космического мусора производится и сейчас. Для этого, например, используются радиотелескопы. Но их использование для этих целей требует больших затрат, к тому же, радиотелескопы способны обнаружить только объекты больше 10 сантиметров.

Новая система позволит не только выявлять мелкие элементы, также станет возможно сразу определять, естественное или искусственное происхождение имеет объект и представляет ли угрозу. Последнее очень важно, учитывая, что в космическом мусоре могут оказаться элементы из токсичных материалов, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

Инновационную систему мониторинга в "ЛЭТИ" предлагает устанавливать на космические аппараты, которые выводятся на околоземную орбиту. Предполагается, что вся информация об обнаруженных объектах будет оперативно передаваться на Землю.