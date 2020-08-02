В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем

В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем. Пострадавших нет. Экологической угрозы также не зафиксировано, движение поездов восстановлено.

Как сообщила Северная железная дорога, вагоны сошли на двухпутном неэлектрифицированном участке Микунь - Сосногорск. К месту аварии направили восстановительные поезда с этих двух станций и из Сольвычегодска.

Из-за происшествия задержались два пассажирских поезда - Москва - Воркута и Сыктывкар - Усинск. Движение восстановили через четыре часа после аварии.

Железнодорожные пути частично разрушены.

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на железной дороге. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.