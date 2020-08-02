Фура и легковушка загорелись после ДТП на трассе в Ленобласти

В Ленинградской области на 43-м километре трассы "Кола" грузовик протаранил легковой автомобиль Renault Logan, который совершил аварийную остановку после ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.

После столкновения с фурой легковой автомобиль загорелся.

Этой аварии предшествовало еще одно ДТП. Renault Logan столкнулся с машиной SsangYong. Китайский автомобиль также стоял на "аварийке" в нескольких метрах от французской легковушки.

Фура въехала в Renault Logan, от удара легковушку выбросило на SsangYong. В Renault Logan в этот момент находилась пассажирка - женщина 66 лет. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Из машины пострадавшую эвакуировали вовремя. В результате столкновения легковушка загорелась и за несколько минут сгорела дотла. Прицеп грузового автомобиля также частично обгорел.