Фура и легковушка загорелись после ДТП на трассе в Ленобласти

Новости

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег 15:07
Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе 14:59
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 16:28
Рубрика: Происшествия

Фура и легковушка загорелись после ДТП на трассе в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Ленинградской области на 43-м километре трассы "Кола" грузовик протаранил легковой автомобиль Renault Logan, который совершил аварийную остановку после ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной

После столкновения с фурой легковой автомобиль загорелся.

Этой аварии предшествовало еще одно ДТП. Renault Logan столкнулся с машиной SsangYong. Китайский автомобиль также стоял на "аварийке" в нескольких метрах от французской легковушки.

Фура въехала в Renault Logan, от удара легковушку выбросило на SsangYong. В Renault Logan в этот момент находилась пассажирка - женщина 66 лет. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Из машины пострадавшую эвакуировали вовремя. В результате столкновения легковушка загорелась и за несколько минут сгорела дотла. Прицеп грузового автомобиля также частично обгорел.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов