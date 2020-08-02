Новости

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег 15:07
Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе 14:59
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 16:57
Рубрика: Культура

В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: https://vk.com/sashapriko Фото: https://vk.com/sashapriko
Фото: https://vk.com/sashapriko

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: _agentgirl_@instagram
Настя Ивлеева вновь стала ведущей программы "Орел и Решка"

Диагноз артиста не называется, но известно, что он находится во 2-м терапевтическом отделении медучреждения. А сама больница Святого Георгия сейчас полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Андрей Разин в своем посту отметил, что сейчас врачи делают все возможное, чтобы оказать Александру Прико необходимую помощь. Сам Разин в данный момент находится в Краснодаре, но заявил о готовности в любой момент выехать в Петербург, чтобы оказать помощь музыканту.

Александр Прико начал работать в группе "Ласковый май" в 1988 году вместе с Игорем Игошиным. Как у всех участников группы "Ласковый май", у Александра Прико было незавидное детство. Он родился в городе Гай Оренбургской области в многодетной семье, его мать лишили родительских прав за алкоголизм. Так Прико попал в детский дом, а затем в интернат №2 города Оренбурга. Там в это время работал педагог Сергей Кузнецов, который создал вокальный коллектив "Ласковый май". Александр Прико стал там выступать. После нескольких небольших концертов о группе узнал московский продюсер Андрей Разин, и ребят пригласили в Москву, а уже совсем скоро о "Ласковом мае" заговорила вся страна.

Александр Прико был клавишником в "Ласковом мае", правда, совсем недолго. Уже в 1989 году музыкант ушел в новую группу "Мама", коллектив успешно гастролировал по стране, но распался в 1992 году. С тех пор Александр Прико периодически записывает новые песни и выступает на корпоративах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге. Группа «Ласковый май» очень переживает за него. Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь», связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо. Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб. В настоящее время Александр с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге.😱🙏

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"
Московские театры и кинотеатры готовятся возобновить работу