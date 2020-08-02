В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май"

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Диагноз артиста не называется, но известно, что он находится во 2-м терапевтическом отделении медучреждения. А сама больница Святого Георгия сейчас полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.
Андрей Разин в своем посту отметил, что сейчас врачи делают все возможное, чтобы оказать Александру Прико необходимую помощь. Сам Разин в данный момент находится в Краснодаре, но заявил о готовности в любой момент выехать в Петербург, чтобы оказать помощь музыканту.
Александр Прико начал работать в группе "Ласковый май" в 1988 году вместе с Игорем Игошиным. Как у всех участников группы "Ласковый май", у Александра Прико было незавидное детство. Он родился в городе Гай Оренбургской области в многодетной семье, его мать лишили родительских прав за алкоголизм. Так Прико попал в детский дом, а затем в интернат №2 города Оренбурга. Там в это время работал педагог Сергей Кузнецов, который создал вокальный коллектив "Ласковый май". Александр Прико стал там выступать. После нескольких небольших концертов о группе узнал московский продюсер Андрей Разин, и ребят пригласили в Москву, а уже совсем скоро о "Ласковом мае" заговорила вся страна.
Александр Прико был клавишником в "Ласковом мае", правда, совсем недолго. Уже в 1989 году музыкант ушел в новую группу "Мама", коллектив успешно гастролировал по стране, но распался в 1992 году. С тех пор Александр Прико периодически записывает новые песни и выступает на корпоративах.
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Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге. Группа «Ласковый май» очень переживает за него. Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь», связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо. Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб. В настоящее время Александр с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге.😱🙏