Новости

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
СМИ: Южная Корея скрыла факт запуска КНДР противокорабельной крылатой ракеты 10:05
Боец UFC потерял сознание в раздевалке перед боем 09:52
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:40
Китайская соцсеть TikTok в США может быть продана Microsoft 09:28
Посольство не комментирует информацию о нападении на консульство РФ в Иране 09:21
В Греции открыт первый в мире подводный музей затонувших кораблей 08:42
У 14 конгрессменов США зафиксирован положительный тест на COVID-19 08:27
Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заболели коронавирусом 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 14:31
Рубрика: Происшествия

В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге числятся нераскрытыми 1258 убийств, совершенных в 1990-е годы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя СК по Северной столице Екатерину Гилину.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
ФТС рассказала о борьбе с коррупцией

Всего же в Петербурге нераскрытыми числятся 4098 убийств, причем, 3647 из них произошли до 2007 года.

Расследования этих дел производятся и нередко преступления прошлых лет удается раскрыть благодаря новым технологиям.

Сейчас раскрываемость убийств в Петербурге составляет 97,1 процента. А виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого потерпевшие скончались, удается установить в 100 процентах случаев.

При этом число подобных преступлений снижается. Например, в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 139 убийств и 73 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В 2008 году таких преступлений было в три раза больше.

Стоит отметить, что в целом по Петербургу раскрываемость всех видов преступлений (включая экономические преступления, кражи и так далее) составляет 59,7 процента. Эти данные были озвучены на заседании коллегии прокуратуры Петербурга, где подводились итоги работы ведомства за первое полугодие 2020 года.

Раскрываемость преступлений за год в Петербурге выросла на 3,5 процента. А всего за прошлый год в городе было зарегистрировано 26,9 тысячи преступлений. Из них 4251 преступление было постановлено на учет по инициативе прокуроров. В 193 случаях преступления совершили несовершеннолетние.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Мурашко: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов