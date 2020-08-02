В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми

В Петербурге числятся нераскрытыми 1258 убийств, совершенных в 1990-е годы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя СК по Северной столице Екатерину Гилину.

Всего же в Петербурге нераскрытыми числятся 4098 убийств, причем, 3647 из них произошли до 2007 года.

Расследования этих дел производятся и нередко преступления прошлых лет удается раскрыть благодаря новым технологиям.

Сейчас раскрываемость убийств в Петербурге составляет 97,1 процента. А виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого потерпевшие скончались, удается установить в 100 процентах случаев.

При этом число подобных преступлений снижается. Например, в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 139 убийств и 73 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В 2008 году таких преступлений было в три раза больше.

Стоит отметить, что в целом по Петербургу раскрываемость всех видов преступлений (включая экономические преступления, кражи и так далее) составляет 59,7 процента. Эти данные были озвучены на заседании коллегии прокуратуры Петербурга, где подводились итоги работы ведомства за первое полугодие 2020 года.

Раскрываемость преступлений за год в Петербурге выросла на 3,5 процента. А всего за прошлый год в городе было зарегистрировано 26,9 тысячи преступлений. Из них 4251 преступление было постановлено на учет по инициативе прокуроров. В 193 случаях преступления совершили несовершеннолетние.