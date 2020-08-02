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02.08.2020 23:30
Рубрика: Культура

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Валерий Фокин: Александринский театр должен встретиться со зрителем
Текст: Евгений Малышев
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
Сбор труппы Александринского театра перед началом 265-го сезона художественный руководитель Валерий Фокин провел с ювелирной осторожностью. Планов много, и новые спектакли должны стать событием в театральной жизни России. Позволит ли им осуществиться эпидемиологическая ситуация?
Сбор труппы Александринского театра Валерий Фокин провел с ювелирной осторожностью. Фото: Владимир Постнов / Пресс-служба Александринского театра Сбор труппы Александринского театра Валерий Фокин провел с ювелирной осторожностью. Фото: Владимир Постнов / Пресс-служба Александринского театра
Сбор труппы Александринского театра Валерий Фокин провел с ювелирной осторожностью. Фото: Владимир Постнов / Пресс-служба Александринского театра

Валерий Фокин обозначил главную цель: "Мы должны встретиться со зрителем... И в первую очередь восстановить свой репертуар". Сложившееся положение уникально для нынешнего поколения артистов: в последний раз Александринский театр был закрыт в девятнадцатом веке - и тоже по причине эпидемии, но холеры.

Псковский драмтеатр просит не препятствовать объединению с Александринкой

Пандемия коронавируса заставила труппу Александринского театра, как и другие творческие коллективы, обратиться к практике онлайн-трансляций спектаклей. Интерес зрителей был огромен, количество просмотров превысило миллион. Но такие условия работы стали вызовом для театра. "Мы были вынуждены встряхнуться, - сказал худрук Александринки, - а актеры почувствовали, как это - играть онлайн, без непосредственной реакции зрителей".

Для некоторых постановок, например, для недавней премьеры спектакля режиссера Теодороса Терзопулоса "Маузер", атмосфера пустого зала даже в какой-то степени стала выигрышной и позволила актерам проникнуться напряженным психологизмом пьесы. Но все равно театр без живых глаз зрителей - это очень специфичный вид искусства.

Театр без живых глаз зрителей - это очень специфичный вид искусства

Валерий Фокин рассказал и о потерях: и огромное количество денежных убытков, и срыв гастрольного графика. О зарубежных поездках речь пока не идет в принципе. Но в оптимистичных планах все-таки значится творческий визит Александринского театра в Корею.

Перенесены и гастроли по России: в обозримом будущем театр ненадолго заедет в Республику Коми.

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ
Большой театр впервые выступил в Крыму

А в апреле запланирована встреча с московскими зрителями на сцене МХТ имени Чехова, причем спектакли дополнит выставка, посвященная юбилею Александринки.

О событиях открывающегося сезона Валерий Фокин, по его собственному признанию, просто боится говорить. Но некоторые подробности мы все-таки узнали.

В августе возобновляется программа трансляций спектаклей Александринского театра в интернете. В октябре должна продолжиться так и не начавшаяся толком сценическая судьба спектакля Андрия Жолдака "Нана" - из-за вспышки коронавируса и прекращения воздушного сообщения часть постановочной команды спектакля в марте была вынуждена покинуть Санкт-Петербург, не дождавшись завершения прогонов.

"Еле успели запихнуть немецко-украинского режиссера в последний самолет", - мрачно пошутил Фокин.

В декабре режиссер Николай Рощин планирует выпустить "Детей солнца" Горького. Интересной обещает стать работа Андрея Калинина, который обратился к творчеству ныне забытого писателя Пантелеймона Романова, творившего в двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия. Для постановки выбран его роман "Товарищ Кисляков", посвященный тонкостям взаимоотношений интеллигенции с новой советской властью. Тираж романа конфисковали, писательская карьера Пантелеймона Романова была перечеркнута. "Товарищ Кисляков" вышел на основных европейских языках под названием "Три пары шелковых чулок" - также обозначен в планах и новый спектакль.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Чем откроют сезон московские театры

Среди планов Александринского театра - постановка "Процесса" Кафки Аттилой Виднянским, а в феврале сам Валерий Фокин должен выпустить на Новой сцене спектакль "Честная женщина" по повести своего сына, молодого драматурга Кирилла Фокина. Что же касается обещанной совместной с Национальным театром пекинской оперы постановки "Евгения Онегина" - соглашение было подписано на прошедшем в ноябре прошлого года Санкт-Петербургском международном культурном форуме, но судьба этого проекта пока в тумане.

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