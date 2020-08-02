Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19

Переполненные электрички и вагоны метро в час пик очень волнуют заведующую отделением скорой медицинской помощи "Городской Мариинской больницы" Татьяну Рыбку. "Новая коронавирусная инфекция от нас еще никуда не ушла!", - предупреждает она всех нас в интервью "Российской газете".

Татьяна Рыбка - кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме многопрофильного стационара. Об особенностях работы с ковидными больными и о той опасности, которая еще с нами, врач рассказала "Российской газете".

Многие ведут себя, словно пандемия закончилась

Татьяна Григорьевна, так вы считаете, что люди беспечно относятся к своей безопасности?

Татьяна Рыбка: Знаете, я удивляюсь поведению наших граждан. Многие ведут себя так, словно пандемия закончилась. Как будто ковидная эпопея и все, что с ней связано, остались в прошлом.

Маски носят единицы. Доходит до парадоксов: в какой-то непродовольственный магазин пускают по несколько человек - с соблюдением мер безопасности, а перед дверьми магазина стоит группа людей - без индивидуальных средств защиты и свободно общается друг с другом. Попав в магазин, они вынужденно надевают маски. Я уж не говорю о переполненных электричках и вагонах метро в час пик.

Новая коронавирусная инфекция от нас еще никуда не ушла! В нашей больнице работает и инфекционный корпус на 76 коек, реанимационное отделение на 12 коек для тяжелых пациентов с этим заболеванием. Также создано обсервационное отделение, куда госпитализируют пациентов до исключения ковида.

Да, до сих пор есть еще люди, которые не верят, что COVID-19 - это серьезное заболевание. Раньше таких было еще больше. Пока не заболели их близкие или знакомые.

Это важно - не принести вирус в семью

Вы сами перенесли новую коронавирусную инфекцию. Было тяжело?

Татьяна Рыбка: Заболела на дежурстве, когда стационар был перепрофилирован под инфекционный. Перенесла относительно легко - хотя и с высокой температурой, выраженной общей слабостью.

Лечилась амбулаторно. На мое счастье, близких и родных не заразила. Многие из медицинского персонала, как и я, изолировались от своих родственников, чтобы не принести инфекцию в дом. Жили в общежитии на территории больницы, которое было организовано на период пандемии. Некоторые сотрудники снимали квартиру. У меня была возможность отправить семью на дачу. Это на самом деле очень важный фактор: понимать, что ты не принесешь вирус в семью. У нас многие из медперсонала переболели, инекоторые очень тяжело. Но к счастью, мы обошлись без потерь, по крайней мере, у нас не было летальных исходов среди коллег.

Ковид у кого тяжелее всего протекает?

Татьяна Рыбка: У больных с ожирением, страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими недугами. И у тех, кто своевременно не обращается за медицинской помощью, рассчитывая на самостоятельное излечение. Причем для этой категории пациентов возраст особого значения и не имеет.

Теперь понимаешь: никаких трудовых подвигов!

С какими сложностями вы столкнулись при работе в красной зоне?

Татьяна Рыбка: Когда только начали работать с ковидными пациентами, было трудно. Нехватка медицинского персонала, особенно в мае, когда многие сотрудники заболели.

Работа в средствах индивидуальной защиты: сложнее дышать, запотевали очки. Было некоторое непонимание природы заболевания, страх перед распространяющей в СМИ информации об ужасах болезни.

Но буквально через две недели работы поняли: с заболеванием можно справиться, если начать лечить вовремя и адекватно. К счастью, уже был международный опыт лечения и он нам очень помог. Мы открылись как инфекционный стационар с конца апреля и, благодаря нашей администрации, у нас не было недостатка ни в средствах индивидуальной защиты, ни в лекарствах, ни в обеспечении пациентов кислородом, ни в аппаратах ИВЛ. И мы постепенно привыкли к новым условиям.

С пациентами контактировать было сложнее, чем обычно. Медперсонал в средствах индивидуальной защиты. Люди были напуганы своим состоянием. Их беспокоили проблемы с дыханием, интенсивныеголовные или суставные боли, выраженная слабость.

Не обошлось и без конфликтных ситуаций: некоторым пациентам не нравилось, что врачи меняются каждые 12 часов и нет как такового постоянного лечащего доктора. А пациенты привыкли, что, когда лежишь в стационаре, можно всегда подойти к лечащему врачу - одному и тому же, каждый день, чтобы побеседовать о состоянии своего здоровья, проконсультироваться.

Какой опыт дала красная зона?

Татьяна Рыбка: Медицина получил уникальный опыт, которого не было - и у тех, кто отработал несколько десятилетий в медицине. Мы стали совсем иначе относится к своему здоровью, здоровью родственников и пациентов.

Раньше если появлялись насморк, слабость, небольшая температура, то ничего страшного: идешь на работу. В крайнем случае - посидишь дома несколько дней и быстрее на работу. Теперь понимаешь: никаких трудовых подвигов, нужно лечиться и выяснять, чем конкретно болен. Потому что можешь заразить других. А если у тебя еще и коронавирус, то заразить с непредсказуемыми последствиями, вплоть до летальных исходов. Это касается не только медиков. Это касается каждого. Необходимость должного лечения и уважение к другим - один из уроков, который дала нам пандемия.

Стало более внимательное и ответственное отношение к гигиене, к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Возьмем, к примеру, мытье рук, использование антисептиков, средств личной гигиены. Мы часто притрагиваемся к предметам, к которым до нас прикасались десятки других рук. Например, пистолет на заправке, поручень в транспорте, кнопка лифта и прочее. Нужно после этого мыть и обрабатывать руки. Я бы вообще оставила в магазинах, на заправках и прочих общественных местах средства для обработки рук и после окончания пандемии.

Не гадайте на кофейной гуще

Что бы вы могли посоветовать пациентам, которых настиг ковид?

Татьяна Рыбка: Первое. Не гадать на кофейной гуще: ковид это или простуда, а своевременно обращаться к врачу. Тем самым вы сбережете свое здоровье и здоровье близких.

Второе: выполнять все рекомендации врача. Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий - минимальный.

При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять. Будьте здоровы! Берегите себя и близких!

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