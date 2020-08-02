Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой

Крымский санаторий "Форос" уволил охранника, который своим поведением спровоцировал скандал с отдыхающими на одном из пляжей учреждения. Об этом говорится в сообщении санатория в Instagram.

- В связи с высоким общественным резонансом по поводу инцидента, произошедшего 31 июля 2020 на лечебной карте пляжа санатория "Форос", сообщаем, что анализ ситуации переведен в правовое поле. Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке.

Сейчас исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание с сотрудниками санатория по этому вопросу.

В санатории отметили, что местное казачье общество охраняет общественный порядок на пляжах санатория в рамках заключенного соглашения. Но с конкретным казаком, который угрожал туристам нагайкой, трудовой договор расторгнут.

Ранее в интернете появилось видео, как охранник в камуфляжной форме с нагайкой пытается прогнать туристов с пляжа, который является лечебным, и на этом основании не может посещаться всеми желающими. А когда отдыхающие перешли на другое место, "безопасник" выкинул их вещи в море. Из видеозаписи видно также, что охранник пытается вырвать мобильную камеру у женщины, которая вела съемку.

На сайте санатория "Форос" уточняется, что у этого курортного учреждения восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на них возможен только по карте гостя. Остальные пять карт пляжа благоустроены, имеют соответствующую инфраструктуру и общедоступны для посетителей.