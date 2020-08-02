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02.08.2020 15:23
Рубрика: Происшествия

Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт прокомментировал инцидент с охранником лечебного пляжа санатория "Форос", когда секьюрити из местного казачьего формирования начал плеткой выгонять с побережья не имевших гостевого пропуска туристов с ребенком.

Фото: Страница санатория "Форос" в Instagram
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Назвав "Форос" одним из лучших санаториев Южного берега Крыма с вежливым и ответственным персоналом, Имгрунт допустил, что произошла провокация.

- Там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло, больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и Ялты, - цитирует мэра пресс-служба администрации. - Конфликт на самом деле начали отдыхающие, грубо общавшиеся с охранником и даже сбившие рукой его головной убор. Сейчас руководство санатория "Форос" проводит служебное расследование.

В то же время Имгрунт еще раз подчеркнул, что конфликт имел место на лечебном пляже, доступ на который по закону может быть ограничен и возможен только для постояльцев санатория.

- То есть находиться там могут только те, кто отдыхает в данной здравнице, - уточнил мэр. - А рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим.

Так или иначе Имгрунт назвал поведение охранника, уже уволенного руководством санатория, недопустимым.

- Необходимо было найти иные способы разрешения ситуации, - считает Иван Имгрунт . - Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория "Форос" - случай вопиющий. Нападать на людей с плеткой категорически недопустимо. По сведениям руководства здравницы, этот охранник уволен. К сожалению, провокаторы были, есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео.

Напомним, охранник препятствовал отдыху семьи на лечебном пляже и пригрозил туристам плеткой. Также видно, как он пытается вырвать у туристки сотовый телефон.

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