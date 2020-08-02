На Кубани за сутки выявили более 100 пациентов с COVID-19

На Кубани за минувшие сутки подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции - у 59 женщин и 48 мужчин до 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего случаев COVID-19 подтвердилось в Краснодаре - 53. В Сочи зафиксированы десять пациентов, в Новороссийске - шесть, в Туапсе - пять, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе - по четыре.

Также в числе заболевших оказались девять детей от четырех месяцев до 16 лет: пятеро в Краснодаре, двое в Новороссийске, по одному - в Анапе и Кореновском районе. Всего на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. 7305 человек уже выздоровели, в том числе за последние сутки выписаны 40 пациентов.

- Сейчас 34 пациента находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - Три человека - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

С начала пандемии к медикам региона с подозрением на коронавирус обратились 23 728 человек, из них 2897 детей.

За последние сутки от COVID-19 скончались два человека - 73-летняя жительница Армавира и 56-летний житель станицы Каневской. Число летальных случаев в регионе достигло 116.