На Кубани за сутки выявили более 100 пациентов с COVID-19

Новости

В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег 15:07
Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе 14:59
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
СМИ: Южная Корея скрыла факт запуска КНДР противокорабельной крылатой ракеты 10:05
Боец UFC потерял сознание в раздевалке перед боем 09:52
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:40
Китайская соцсеть TikTok в США может быть продана Microsoft 09:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 14:48
Рубрика: Общество

На Кубани за сутки выявили более 100 пациентов с COVID-19

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани за минувшие сутки подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции - у 59 женщин и 48 мужчин до 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
За сутки в России подтверждено 5427 случаев COVID-19 в 85 регионах

Больше всего случаев COVID-19 подтвердилось в Краснодаре - 53. В Сочи зафиксированы десять пациентов, в Новороссийске - шесть, в Туапсе - пять, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе - по четыре.

Также в числе заболевших оказались девять детей от четырех месяцев до 16 лет: пятеро в Краснодаре, двое в Новороссийске, по одному - в Анапе и Кореновском районе. Всего на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. 7305 человек уже выздоровели, в том числе за последние сутки выписаны 40 пациентов.

- Сейчас 34 пациента находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - Три человека - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

С начала пандемии к медикам региона с подозрением на коронавирус обратились 23 728 человек, из них 2897 детей.

За последние сутки от COVID-19 скончались два человека - 73-летняя жительница Армавира и 56-летний житель станицы Каневской. Число летальных случаев в регионе достигло 116.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года