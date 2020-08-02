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02.08.2020 01:34
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде регионов страны

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В воскресенье, 2 августа, ряд регионов страны окажется в зоне непогоды. Ливни, град, усиление ветра ожидаются в Краснодарском крае, в Крыму, в Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"В Краснодаре и в Крыму помимо обильных осадков ожидается еще и крупный град. При этом в разы усилятся порывы ветра - до 20 метров в секунду в Краснодарском крае и до 25-ти - в Крыму", - со ссылкой на Романа Вильфанда пишет ТАСС.

Ненастная погода в воскресенье ожидается также в Челябинской области, в Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа. Везде пройдут интенсивные дожди с градом, усилятся порывы ветра. В Челябинске - прогремят грозы.

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