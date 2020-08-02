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02.08.2020 15:24
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В автоаварии в Волгоградской области погибли четыре человека, а также сильно пострадал маленький ребенок. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Фото: https://vk.com
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ДТП произошло днем в Михайловском районе. Примерно в 14:00 на дороге Себрово - Сидоры столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta.

В результате лобового удара на месте погибли водители и трое пассажиров обоих автомобилей, Выжил лишь маленький ребенок. Малыш в возрасте примерно трех - четырех лет  в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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