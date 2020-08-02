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02.08.2020 05:00
Рубрика: Общество

Как корректно отказаться от рассылки открыток от родни в мессенджерах

Текст: Елена Ершова
Как люди относятся к стикерам и гифкам, прилетающим на телефон? Чтобы выяснить это, мы решили провести опрос в соцсетях. И расспросить экспертов про сам феномен таких сообщений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выбрали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Во-первых, из-за популярности. Во-вторых, аудитория разная: в первом преобладают молодые люди (тут мнение пользователей удалось узнать быстро), во втором - те, кто постарше (здесь заполняли анкету крайне неохотно).

Фото: iStock
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Чтобы все-таки узнать, что думают люди старшего поколения, я предложила им заполнить анкету на улице. Одна женщина сказала о том, что, наверное, может объяснить популярность электронных открыток у аудитории ее возраста: по ее словам, она, как и большинство ее сверстников, видит плохо. Печатать что-либо на телефоне для нее трудно. А тут отправил открытку - и готово! И крупные кнопки, чтобы переслать изображение, и саму картинку без очков разглядишь.

Разумеется, оба опроса явно не научны (удалось получить ответы от 109 человек во "ВКонтакте", и 31 человек на улицах), но результаты все-таки стоят внимания. Большинство ответивших на анкету положительно или нейтрально относятся к подобным сообщениям в мессенджерах. А тех, кого это раздражает, среди наших респондентов оказалось не так много, как мы ожидали. Видимо, противники электронных поздравлений и пожеланий слишком громко возмущаются. Обнаружились и свои особенности в каждой возрастной группе. Например, молодые люди предпочитают использовать в переписке стикеры. Открытки они считают устаревшими.

Авторитетно

Какую функцию выполняют открытки, гифки и стикеры? Как тактично освободить себя от нежелательных сообщений? Эти вопросы мы задали Ольге Лукиновой, преподавателю Института общественных наук РАНХиГС, создателю телеграм-канала "Цифровой этикет":

- Мне кажется, что открытки выполняют функцию социального клея. Вы хотите поддерживать связь со своим родственником или старым знакомым. Но каждый раз расспрашивать его, как у него дела, или рассказывать о своих проблемах - слишком навязчиво. А открытка многими воспринимается как легкий способ поддерживать контакт.

Кроме того, для многих - это социально одобряемая практика: ведь открытки, как правило, поздравляют с чем-то хорошим и желают тоже чего-то хорошего. Поэтому мне кажется, что прежде, чем злиться на родственника и ругать его, мы можем вспомнить, что это, скорее всего, желание человека поддерживать с нами связь.

Фото: iStock
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Если вам не очень хочется получать открытки, то можно предложить собеседнику другой способ для поддержания контакта: например, можно созваниваться раз в месяц, писать содержательные развернутые смс раз в неделю или награждать друг друга лайками под постами.

Гифки и стикеры могут быть тоже способом поддерживать контакт, а могут быть инструментом для выражения сложных эмоций и нюансов смысла, которые трудно передать при помощи письменной речи в чате. Например, если я ужасно переживаю за то, что что-то натворила, то человечек, рвущий на себе волосы, будет красноречивее моих слов.

Но важно быть уверенным, что ваш собеседник относится к стикерам и гифкам так же, как и вы: любит их и понимает правильно. В противном случае не избежать недопонимания. Поэтому здесь хорошо работает принцип симметрии: если собеседник отправляет вам стикеры из свеженького стикерпака, смело можно отправлять ему модные стикеры и гифки. Если собеседник ограничивается старомодными смайликами с двоеточиями и скобочками, то лучше не экспериментировать.

Кто и зачем делает стикеры

Среди сотрудников компаний-разработчиков есть команды дизайнеров, которые создают открытки. Это один из источников дохода. Чтобы пользоваться некоторыми наборами наклеек, за них сначала нужно заплатить реальными деньгами. Кроме того, стикеры - прекрасная возможность для продвижения брендов. Обычно такие изображения используют в личной переписке. Из-за этого человек не воспринимает рекламную информацию как чуждую, следовательно, образуется эмоциональная связь между брендом и потребителем.

Фото: iStock
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На подобной рекламе зарабатывают и мессенджеры, тем, что предоставляют компаниям за деньги разместить набор стикеров, и независимые фирмы, которые их создают. В 2016 году появился специальный онлайн-сервис, где художники могут продавать, а пользователи - покупать картинки для мессенджеров. Существует и приложение, где каждый человек на основе шаблонов сам может создавать подобные изображения.

На бирже фриланс-услуг есть множество заказов, связанных со стикерами. Требования у заказчиков разные: от разработки персонажа, анимирования до написания специальных программ, позволяющих размещать наклейки в соцсетях и мессенджерах. За выполненную работу предлагают от 1000 до 15000 рублей в зависимости от сложности задачи и авторитета компании.

Аргументы "за":

- разбавляют общение, делают его веселым, непринужденным

- мило и приятно

- знак внимания

- помогают лучше выражать и понимать эмоции

- интересная форма самовыражения

- удобно использовать вместо слов, когда лень или нечего писать

Аргументы "против":

- раздражают

- засоряют память телефона

- открытки кажутся чем-то устаревшим

- поздравление открыткой или стикером - проявление безразличия к собеседнику.

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