Как за один отпуск сделать селфи с Марсом, Сахарой, Европой и Азией

"Российская газета" отобрала несколько точек в Свердловской области, где можно сделать неожиданные и фото. А само путешествие к ним будет незабываемым. Ведь вы сможете побывать в Уральской Сахаре и постоять одновременно на двух континентах. Отправиться в Уральскую Сахару и подняться под небеса.

"Слетать" на Уральский Марс

На Уральском Марсе есть водоемы с водой бурого цвета. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Это место называют Уральским Марсом, лунным пейзажем или марсианской пустыней. На самом деле - это глиняный карьер. Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин.

Разрабатывать его начали еще в XIX веке, добывали оттуда сырье для Богдановичского огнеупорного завода. Глина этого месторождения выдерживает температуру до 1700 градусов по Цельсию. Сейчас ее берут в другом месте, а карьер стал уральской достопримечательностью.

Холмы в карьере встречаются с разными оттенками белого, черного, серого и темно-красного цветов. Это зависит от количества примесей различных веществ и минералов в глине. На Уральском Марсе есть и водоемы. Из-за содержания пирита вода в некоторых местах приобрела бурый цвет. Купаться здесь нельзя: опасно для здоровья. Но жизнь в этих пределах есть: здесь обитают чайки.

Как доехать:

Добраться до Уральского Марса можно от Екатеринбурга через город Богданович до села Троицкое. Потом до села Байны и до поселка Полдневой. Через два километра пойдет грунтовая дорога, тут машину можно оставить и уже дойти до самой марсианской пустыни.

Увидеть свет в конце тоннеля

Если зайти внутрь Дидинского тоннеля, можно увидеть свет на противоположной стороне. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Рядом с поселком Дидино находится необычный заброшенный железнодорожный тоннель без рельсов длинной 1124 метра. Если зайти внутрь, можно увидеть свет на противоположной стороне.

Но высокий уровень воды летом и льда зимой будет мешать добраться до выхода. Такие препятствия не пугают любителей загадочных мест и красивых фотосессий.

С 1918 года через Дидинский тоннель проходила железная дорога для поездов на пути от Екатеринбурга до Казани. Во время прокладки допустили ошибку - объект получился с изгибом и тоннель постоянно затапливало подземными водами. Зимой приходилось чистить рельсы ото льда. Постоянная сырость ухудшала состояние подземного сооружения. И в 1995 году приняли решение закрыть проезд, а рядом построить новую железнодорожную ветку. Рельсы сразу же разобрали. Сейчас это заброшенное место является достопримечательностью для туристов и служит красивой декорацией для фото.

Как доехать:

Дидинский тоннель находится в 60 километрах от Екатеринбурга. Доехать до достопримечательности можно по Ново-Московскому тракту через город Ревда. Свернуть налево на 303 километре - до тоннеля останется ехать пять с половиной километров.

Постоять между Европой и Азией

Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы сделать необычные снимки на фоне двух материков. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Это место на Ново-Московском тракте кажется привлекательным для туристов из-за разделительной линии между Европой и Азией.

На самом деле граница в этом месте условна, разделение материка на Европу и Азию чаще проводят по Уральскому водоразделу, и исследователи до сих пор спорят о правильности выбора точки.

Обелиск, спроектированный известным уральским архитектором Константином Грюнбергом, поставлен в 2004 году. В скульптуре переплетаются буквы "А" и "Е" - символ границ Европы и Азии. В основу памятника заложены камни с крайних точек Евразии: с запада - мыса Рока и с востока - мыса Деженева. Сюда приезжают туристы из разных мест, чтобы сделать необычные фотографии на фоне двух материков.

Как доехать:

Доехать до места от Екатеринбурга можно по Ново-Московскому тракту. На 17 километре справа от дороги будет стоять обелиск.

Березовские пески - отличное место для прогулок

Уральская Сахара: здесь добывали золото. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Примерно в 20 километрах от Екатеринбурга есть своя пустыня. Уральская Сахара получилась в результате многих лет добычи золота. Во время работ оставался песок, который и попадал сюда из шахт по трубам вместе с водой.

Карьер действующий, поэтому в будни можно наблюдатьи за работой грузовых машин. Вода здесь сине-зеленая из-за минеральных примесей, купаться в ней не стоит. Эти водоемы полюбили чайки, которые здесь кружат.

Березовские пески - отличное место для прогулок и фотосессий. Сюда приезжают покататься по пустыне на мотоциклах и квадроциклах.

Как доехать:

Добраться от Екатеринбурга можно по Березовскому тракту. В городе Березовский нужно двигаться по улице Ленина, потом по переулку Пушкина и улице Коммуны до поворота налево на Березовские пески.

Екатеринбург с высоты "Высоцкого"

Вот так вы будете смотреться с высоты 52 этажа. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Во многих больших городах есть свои небоскребы со смотровыми площадками. Вот и в Екатеринбурге стоит заглянуть на 52 этаж бизнес-центра "Высоцкий". Здесь с высоты птичьего полета - 186 метров - можно полюбоваться на город через панорамные окна со смотровой площадки под открытым небом. Находится она по адресу: улица Малышева, 51, 52 этаж.

21 километр до неба

Конжаковский камень: вокруг только горы, небо и облака. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Место, где облака парят на одном уровне с горами, называется Конжаковским хребтом. Его составляют несколько вершин: горыТрапеция, Южный Иов, Северный Иов, Тылайский камень, Острая Косьва и Конжаковский камень. Последний является самой высокой точкой в Свердловской области - 1569 метров.

Название гора получила в честь охотника Конжака, который жил у подножья. В этом месте ежегодно проходит марафон "Конжак". Участники преодолевают расстояние в 42 километра до вершины горы и обратно. С вершины Конжаковского камня открывается панорамный вид на природу: вокруг только горы, небо и облака.

Как доехать:

Добраться можно от Екатеринбурга по Серовской трассе. Ехать нужно до города Серов, потом до Карпинска. По дороге до поселка Кытлыма будет база отдыха "Конжаковский камень". Отсюда можно начинать путь по маршруту марафона "Конжак". Путь до вершины - примерно 21 километр.

Гилевский водопад в сосновом бору

Гилевский водопад высотой всего пять метров, но очень красивый. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

В 50 километрах от Екатеринбурга около деревни Гилево находится рукотворный водопад. Когда на реке Брусянке построили плотину, ее русло сместилось в сторону из-за образовавшего вокруг сооружения пруда. Тогда люди построили дамбу и направили движение реки со скал.

Течение воды разделилось еще на три потока, самый мощный течет прямо. Так и образовалось эта достопримечательность. Гилевский водопад высотой всего пять метров, но он очень красивый. Рядом находится сосновый лес. Особенно живописно здесь весной, когда уровень воды в реке поднимается максимально и водопады становятся еще сильнее.

Как доехать:

Добираться до Гилевского водопада от Екатеринбурга нужно по Каменск-Уральскому тракту. На въезде в село Большие Брусяны повернуть налево и ехать до деревни Гилево. Слева находятся река, пруд и водопад.

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