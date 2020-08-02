Международный фестиваль граффити в Челябинске открыло световое шоу

В Челябинске, победившем в интернет-голосовании по выбору площадки для первого международного фестиваля уличного искусства, началось воплощение проектов в жизнь. В субботу в город прибыли 10 именитых художников-граффитистов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калуги, Казани и Нижнего Новгорода. А стартовал фестиваль со своеобразной презентации будущих "муралов" (фасадных граффити - Ред.), которую организаторы организовали в виде световой проекции на одном из зданий.

Площадкой для проведения "Культурного кода" выбран новый микрорайон на северо-западе Челябинска - десять 18-20-этажных высоток, фасады которых к концу фестиваля должны стать музеем граффити под открытым небом. Провести это мероприятие собирались еще весной, однако отложили из-за пандемии. Впрочем, уличному искусству коронавирус не страшен. Художники-высотники всегда работают в масках, перчатках и на приличной социальной дистанции.

Как сообщил "РГ" директор фестиваля Антон Мосеев, граффити будут начинаться от подножия фасада и взмывать в небо. Только на подготовку высоток к "росписи" было использовано несколько сотен банок грунтовки. А для работы художников приобретены более 600 упаковок фасадной краски и семи тысяч аэрозольных баллончиков различной цветовой гаммы. Ввиду масштабности предстоящих работ фестиваль будет проходить до 25 августа. Все это время челябинцы и гости города смогут наблюдать, как из отдельных штрихов возникает художественное полотно и гадать, какой именно сюжет появится на том или ином здании.

- Тематика самая разнообразная - от пейзажей, фрагментов истории страны и вплоть до абстракции, - рассказал Мосеев. - Наверное, не стоит заранее рассказывать о творческих замыслах, чтобы сохранить интригу до окончания работ.

Фото: РГ/Николай Середин

- Видел эскизы - должно получиться здорово, - сообщил на своей страничке в Instagram глава региона Алексей Текслер. - Кроме граффити в программе фестиваля мастер-классы, онлайн-лекции. Следите за проектом, будет интересно. Важно, чтобы праздник случился и в других наших городах. Поэтому на конец августа мы запланировали еще и областной фестиваль граффити. Помимо Челябинска и Магнитогорска арт-объекты появятся в Миассе, Златоусте и Бакале. И если все получится, областной фестиваль станет традиционным.

Кстати

Кроме Челябинска площадкой для первого фестиваля уличного искусства по итогам народного голосования были выбраны Нижегородская область, Республика Татарстан и Ставропольский край.