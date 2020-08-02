Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.

Подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжением в него включены данные об алиментах. С 1 ноября эту информацию Федеральная служба судебных приставов будет при необходимости направлять через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Это упростит подачу заявлений на получение финансовой помощи, когда в пакете документов требуется предоставить сведения об алиментах. Такие данные сейчас, например, запрашивают для оформления пособия малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.