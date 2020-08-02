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Текст:   Марина Трубилина 
16:27 02.08.2020

Дерево идет в рост

Деревянное домостроение бьет многолетние рекорды

Рекордный за последнее десятилетие ввод деревянных домов отметил по итогам 2019 года Росстат. За год возведено 8831,7 тысячи квадратных метров таких строений, на 24% больше, чем годом ранее, и на 5,6% больше 2014 года, когда был установлен прежний рекорд.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В России более 60 заводов в 21 регионе, которые способны производить деревянные дома площадью до 1,8 млн кв. метров в год. Производства сосредоточены в Подмосковье (45%) и в Вологодской области (20%). "Отрасль деревянного домостроения активно развивается, появляются новые технологии", - отмечают в минпромторге. В Тверской области и ХМАО делают LVL-брус (брус из клееного шпона), планируется запуск производства CLT-панелей (из перекрестно склеенной древесины) в Вологодской и Ленинградской областях.

Фото: brizmaker / istock
Что выгоднее: квартира или частный дом

Деревянные строения возводятся не только как индивидуальное жилье. В Архангельской, Тверской, Воронежской, Костромской, Оренбургской, Омской областях и Якутии построены многоквартирные деревянные дома в 3-4 этажа. В ряде регионов такие дома используются для расселения ветхого и аварийного жилья. В Торжке с этими целями построен трехэтажный 18-квартирный дом, в Тамбовской области - двухэтажные деревянные дома на 20-24 квартиры, в городе Большеречье Омской области - двухэтажные дома на 16 квартир крупнопанельного домостроения, в Иркутской области - два восьмиквартирных жилых дома из CLT-панелей. В Астраханской области возведены два трехэтажных дома на 24 квартиры каждый по программе для молодых семей. В ближайшее время две деревянные многоэтажки планируется построить в Москве. Проект жилого дома в районе станции метро "Октябрьское поле" сейчас проходит согласование. Дом будет из CLT-панелей, которые начнет выпускать в этом году деревообрабатывающий комбинат в Вологодской области. Причем годовой объем выпуска панелей составит 50 тысяч кв. м, а поскольку на 8-этажный дом нужно около 7 тысяч кв. м, мощностей одного завода хватит на 7 домов. При этом крупные производители таких панелей есть и в Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Санкт-Петербурге.

Технологии деревянного домостроения используются при возведении фельдшерско-акушерских пунктов. В Воронежской области с 2014 года построено из дерева более сотни ФАПов и амбулаторий, в том числе с проживанием медперсонала. Строятся деревянные ФАПы и в Кировской области. Использование деревянных конструкций возможно также при строительстве малокомплектных детских учреждений, школ, домов для детей-сирот, многофункциональных центров, отмечают в минпромторге. В последние годы в стране построены из дерева несколько небольших детских садов, сообщает Ассоциация деревянного домостроения. В Кировской области планируется возвести из дерева образовательно-культурный центр-школу с кинотеатром на 100 человек, проект проходит госэкспертизу. В Приморье создан социально-бытовой комплекс с жилыми домами в заповеднике по сохранению амурского тигра. Активно используются деревянные конструкции в спортивных объектах: построен дворец водных видов спорта в Казани, ледовые арены в Красноярске, Иркутске и Санкт-Петербурге, легкоатлетический манеж МГСУ, санно-бобслейная олимпийская трасса в Сочи. Среди других объектов - аквапарки в Москве и Санкт-Петербурге, туркомплексы на Алтае и Селигере.

В России из дерева строится 10-15% домов, тогда как в некоторых европейских странах - до 60%

Для дальнейшего развития деревянного домостроения необходимы проекты комплексной застройки территорий такими домами, отметили участники Национального лесного форума. Это как минимум снижает логистические издержки, а значит, и стоимость строительства. Повышает качество домов, так как они возводятся профессионалами, а не случайными бригадами. Предварительное решение о строительстве в регионе кластера из деревянных домов принято недавно в Архангельской области, сообщает минпромторг.

Также необходимо расширение банковских программ - банки неохотно выдают ипотеку на индивидуальные жилые дома вообще и на деревянные дома в частности. В качестве господдержки покупателям компенсируется первоначальный взнос на покупку деревянного дома в размере 10% от его стоимости (максимальная сумма покупки - 3,5 млн рублей). Однако на участие в этой программе в нынешнем году подана заявка только от "Кредит Европа Банка", который рассчитывает оформить лишь 100 кредитных договоров. "При этом у нас есть возможность осуществлять еще отборы, деньги на этот механизм заложены в бюджете", - подчеркивают в минпромторге.

Фото: iStock
Средний чек на ремонт квартир вырос на 16%

Требуется и усовершенствовать нормативные документы, отмечают в Ассоциации деревянного домостроения. Как в советское время, так и сейчас основной упор в разработке нормативов и стандартов, справочников, проведении научных исследований, подготовке кадров делается на строительство из бетона, металла, кирпича. Современные технологии деревообработки и деревянного домостроения ушли далеко вперед, требуется актуализация многих нормативов и стандартов, СНиПов, сводов правил и разработка новых - в частности для оцилиндрованного бревна, профилированного массивного бруса, клееного бруса, каркасных домов, домов из SIP-панелей (плит из древесины с утеплителем).

"Сейчас расчетный срок эксплуатации деревянных домов, то есть срок до капремонта - 30 лет, деревянных перекрытий - 15 лет, - отмечает представитель ассоциации Вадим Фидаров. - В нормативах отсутствуют современные конструкции деревянных домов. Современные материалы, технические решения и технологии обеспечивают более длительный расчетный срок эксплуатации и срок службы деревянных домов". Нынешние нормативы понижают ликвидность деревянных домов и для покупателей, и для банков и страховых компаний. "Даже опираясь на устаревшую нормативную базу, срок службы домов, построенных по каркасно-панельной технологии, можно оценить в 60-75 лет, а если делать защиту от влаги и строить на бетонном фундаменте, срок эксплуатации теоретически не ограничен", - подчеркивает Фидаров. Также нужно актуализировать СНиПы по малоэтажному строительству, считают в Ассоциации. Нынешние нормы не позволяют строить деревянные дома уплотненно, а значит, для комплексной застройки необходимы большие участки и более обширные инженерные коммуникации, что повышает стоимость строительства.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Марина Трубилина

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