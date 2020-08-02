Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.

"Обижен ли я? Нет, ни в коем случае! Мне просто вновь хотелось доказать, что я нужен в России, могу хорошо работать в "Локомотиве". Вот и все. А так я безгранично благодарен Суркису за то, что он доверил мне тренерское кресло в "Динамо". Считаю, вместе мы многого добились", - приводит слова Юрия Павловича "Спорт-Экспресс".

Семин возглавил "Динамо" с 2007 по 2009 год. В 2010 году он вернулся в стан "бело-голубых", с которыми выиграл чемпионат и Суперкубок страны.