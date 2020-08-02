Сергей Гармаш рассказал о расколе в "Современнике"

31 июля актер театра "Современник" Сергей Гармаш громко заявил о своем уходе из театра, рассказав о ситуации, которая тихо и, судя по всему, мучительно тлела все последние месяцы. На традиционном сборе труппы перед началом нового сезона он прочитал свое открытое письмо к коллективу и покинул театр, оставив коллег в состоянии молчаливого шока. Содержание этого письма, опубликованного в чате театра, быстро стало достоянием социальных сетей и СМИ, хотя впервые за последние десятилетия сбор труппы прошел при закрытых дверях, без приглашенной прессы.

В своем письме Сергей Гармаш сообщил, что не может согласиться с вектором развития театра, заданного Виктором Рыжаковым за полгода после смерти Галины Волчек, которую он сменил на посту художественного руководителя. В опасности этого вектора, по словам Гармаша, он открыто пытался убедить московские власти, но не был услышан. "Эти полгода показали, - написал и сказал Гармаш, - сколь катастрофичным было решение о назначении Виктора Рыжакова. Катастрофичным для будущего театра. Оно было принято подковерно, еще при жизни ГБ. Подписано буквально на крышке гроба".

Среди претензий к новому худруку Гармаш назвал раскол труппы, власть диктата вместо власти авторитета, вместо диалога - апеллирование к власти чиновников, осуществивших назначение. Не меньшим поводом для его возмущения стал и проект "Диалоги" - 13 серий разговоров в YouTube молодых актеров театра о совсем отношении к памяти о войне, многие из которых Гармаш назвал кощунством и провокацией. "Вы сами знаете, на сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная. На лицо очевидный раскол, чего не было здесь никогда". Всю ответственность за этот раскол Гармаш возложил на действующего худрука.

Приход в "Современник" Виктора Рыжакова, многим казавшегося едва ли не идеальной заменой Волчек, сразу оказался чреват разрушениями и конфликтами. Он произошел неоправданно стремительно, сразу после смерти художественного руководителя. Возможно, такая торопливость была связана с тем, что именно Гармаш был одним из кандидатов на пост художественного руководителя. Сам актер подчеркнул, что не собирался возглавить театр; идеальной ему виделась коллегия на 3-5 лет, которой и предстояло бы найти нового главного режиссера. Так это было после ухода Олега Ефремова. "И по моему мнению это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек".

Часть актеров, среди них Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, не считают, что их коллега верно описал ситуацию. Тем не менее, кто-то из работников, обеспечивающих жизнедеятельность театра, уже уволен, планируется череда сокращений среди билетеров и гардеробщиков. Известно также, что Рыжаков предложил уйти и многолетнему завлиту театра Евгении Кузнецовой. А ведь это именно этот человек мог обеспечить преемственность, а диалог с ней мог стать началом большого диалога с неразделенной труппой. Как сказала Кузнецова корреспонденту "РГ", такого диалога не состоялось за полгода ни разу. Она намерена писать книгу о творчестве Галины Волчек, на что ей необходимы два года работы, и работы именно в стенах театра. Виктор Рыжаков взял тайм-аут для решения.

"Современник" долгие годы при Волчек был театром, в котором существовала особая атмосфера доверия, откровенного разговора с худруком и друг другом. Эта атмосфера разрушена. Кто бы не вышел победителем в нынешнем конфликте, театр в нем проиграл. Остается ждать искусства, оправдывающего эти жертвы.

Справка "РГ"

Виктор Рыжаков с 2013 года возглавлял Центр им. Вс. Мейерхольда, сотрудничает как режиссер с МХТ им. А. П. Чехова, БДТ им. Г. Товстоногова, Александринским театром, Театром наций, преподает в Школе-студии МХАТ. Художественным руководителем театра "Современник" был назначен сразу после смерти Волчек, в конце декабря 2019 года. Свой первый сезон он посвятил ее памяти. Сейчас в театре начался большой исследовательский проект, посвященный прошлому "Современника", серия лекций и встреч. Как известно корреспонденту "РГ", уже есть планы на новый сезон, но официально о них ещё не объявлено.

Сергей Гармаш начал работать в театре "Современник" сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1984 году. Один из ведущих актеров труппы, в настоящее время занят в шести спектаклях текущего репертуара, в том числе - в последней премьере театра, вышедшей вскоре после смерти Волчек ("Папа" по пьесе Флориана Зеллера в постановке Евгения Арье откроет афишу нового сезона уже 1 и 2 сентября).

Кстати

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша

Неожиданное решение Сергея Гармаша уйти из "Современника" удивило коллег. Актриса Чулпан Хаматова охарактеризовала ситуацию одним словом "чудовищно". Хаматова отметила, что нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя", так как театр был закрыт на карантин.

"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", - сказала она и добавила, что раз человек как художник не может согласиться с другим художником - значит, он выбирает другой путь.

Также Хаматова прокомментировала стиль работы нового руководителя, который, по ее словам, не гонится за модой в пустом смысле этого слова.

"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре - пульсацию времени и честный разговор со зрителем", - объяснила она.

Что касается Сергея Гармаша, то Чулпан Хаматова считает его блистательным артистом, который украсит любую труппу.

Подготовила Наталья Лебедева