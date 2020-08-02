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02.08.2020 10:05
Рубрика: В мире

СМИ: Южная Корея скрыла факт запуска КНДР противокорабельной крылатой ракеты

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

4 июля КНДР произвела запуск противокорабельной крылатой ракеты. Об этом южнокорейским СМИ сообщил источник в зарубежных спецслужбах. Минобороны Республики Корея (РК) было осведомлено о запуске, но решило не давать ход этой информации.

Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
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О неизвестном ракетном испытании КНДР сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо", которая ссылается на источник, связанный с разведывательным альянсом Five Eyes, в который входят спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Как сообщает источник, запуск был произведен 4 июля этого года, то есть на День независимости США. Предположительно была испытана противокорабельная крылатая ракета "Кымсон-3" (Венера-3), которая пролетела несколько сот километров. Старт был осуществлен, скорее всего, с военного аэродрома в местечке Сондок, что на восточном побережье КНДР в провинции Южная Хамгён.

Источник добавил, что тест носил чисто технический характер, главной его целью было, скорее всего, повышение точности ракеты, а также отработка маневров по обходу систем ПРО. Власти КНДР не собирались использовать данный запуск в качестве дипломатического средства давления, потому официальные СМИ Северной Кореи ничего не сообщили о старте.

Отметим, что предположительно ту же самую крылатую ракету КНДР запускала уже в июне 2017 года и в апреле этого года.

Южнокорейские СМИ при этом раскритиковали действия своих же военных, которые знали о запуске, но не стали сообщать о нем из политических соображений. Как заявила газета "Чунан Ильбо", в министерстве обороны на условиях анонимности ей в итоге подтвердили, что Сеул был осведомлен о запуске. В ведомстве уточнили, что ракета пролетела не "несколько сотен", а немногим менее 100 километров.

Фото: youtube
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В минобороны пояснили, что запуск произошел в рамках летних маневров, КНДР сама явно его не афишировала, а потому и южнокорейцы решили не поднимать шумиху, тем более что крылатые ракеты не подпадают под ограничения, наложенные СБ ООН на ракетные испытания Северной Кореи.

Политологи однако предположили, что Сеул умышленно не пошел на сообщение о ракетных запусках, так как были надежды на возобновление американо-северокорейского диалога, чему правительство Южной Кореи хотело посодействовать. На этом фоне заявление о запусках могло бы спровоцировать напряженность.

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