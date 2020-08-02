"Спартак" объявил о переходе Александра Кокорина

Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с бывшим игроком "Зенита" подписан на три года с возможностью продления еще на год.

О том, что Кокорин перейдет в "Спартак" стало известно ранее. Официально клуб должен был объявить об этом 1 августа, но из-за смерти матери Александра Соболева объявление было отложено на сутки.

Концовку прошлого сезона Кокорин провел в "Сочи", забил семь мячей в десяти матчах и пробил отметку в 100 голов в профессиональней карьере. 31 июля истек его контракт с питерским клубом.

Нападающий выступал за сборную России в финальных турнирах чемпионата Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира в 2014-м. Всего он сыграл за национальную команду 48 матчей и отличился 12 раз.

Ранее "Спартак" в социальных сетях разместил видеоролик, который анонсирует переход в команду нападающего Александра Кокорина.

Ролик напоминаем собой фрагмент популярной компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive. Именное в нее любит играть бывший нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

В видео главный герой взял футболку красно-белых и вышел на поле домашнего стадиона "Спартака". Так же в нем есть отсылы к "Зениту", в составе которого форвард выступал ранее.