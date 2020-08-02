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02.08.2020 12:16
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о переходе Александра Кокорина

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с бывшим игроком "Зенита" подписан на три года с возможностью продления еще на год.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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О том, что Кокорин перейдет в "Спартак" стало известно ранее. Официально клуб должен был объявить об этом 1 августа, но из-за смерти матери Александра Соболева объявление было отложено на сутки.

Концовку прошлого сезона Кокорин провел в "Сочи", забил семь мячей в десяти матчах и пробил отметку в 100 голов в профессиональней карьере. 31 июля истек его контракт с питерским клубом.

Нападающий выступал за сборную России в финальных турнирах чемпионата Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира в 2014-м. Всего он сыграл за национальную команду 48 матчей и отличился 12 раз.

Ранее "Спартак" в социальных сетях разместил видеоролик, который анонсирует переход в команду нападающего Александра Кокорина.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Ролик напоминаем собой фрагмент популярной компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive. Именное в нее любит играть бывший нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

В видео главный герой взял футболку красно-белых и вышел на поле домашнего стадиона "Спартака". Так же в нем есть отсылы к "Зениту", в составе которого форвард выступал ранее.

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