Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ

В Иране спецслужбы провели операцию по задержанию членов террористической группировки "Тондар", передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательнаю корпорацию ИРИБ. Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.

Также в планах террористов было использование химического и биологического оружия на международной книжной ярмарке в Тегеране.

По данным иранских правоохранителей, задержанная группировка действовала при поддержке США и причастна к громкому теракту 2008 года, когда из-за взрыва одной из мечетей в городе Шираз погибли 10 человек более 200 получили ранения.