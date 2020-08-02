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02.08.2020 16:29
Рубрика: Происшествия

Секретный пенсионер

Тайные осведомители в тюрьме заработают пенсию
Текст: Владислав Куликов
Заключенные, тайно сотрудничающие с администрацией казенного дома, заработают пенсионный стаж. Федеральная служба исполнения наказаний утвердила порядок, по которому сведения о секретной работе будут передаваться в Пенсионный фонд.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ни для кого не секрет, что некоторые заключенные помогают гражданину начальнику быть в курсе происходящего в тюрьме. Что творится в бараке отряда осужденных ночью? О чем говорят между собой криминальные авторитеты? По каким каналам доставляются в колонию наркотики? На эти и многие другие вопросы администрация должна знать ответ.

С тайными осведомителями заключаются контракты, секретная работа на администрацию заключенному оплачивается. В принципе это все, что обществу известно достоверно. Остальное - тайна за семью печатями. Есть только догадки.

Например, поговаривают о неких "наседках" в камерах СИЗО: сидельцах, пытающихся разговорить подследственного и выведать у него нечто, интересное следователю.

Правозащитники рассказывают о пресс-хатах. Там специально нанятые люди из числа заключенных создают невыносимую атмосферу для несговорчивых подследственных. Несговорчивых - на взгляд следователя. Задача помощников администрации в такой камере - развязать человеку язык.

С информатором заключается контракт, за секретное сотрудничество с тюремной администрацией ему выплачиваются какие-то деньги. Это пусть негласная, но все же работа, и она влияет на пенсию

Впрочем, официально пресс-хат не существует. Если спросить о том напрямую у какого-нибудь гражданина начальника, тот посмотрит искренними глазами и скажет, что пресс-хаты придумали кинематографисты. Или журналисты. Или заключенные. Не важно кто. Главное, что люди с фантазией.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
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Как бы то ни было, необходимость работы с секретными информаторами не вызывает сомнений. Технические средства не всемогущи. Нередко, чтобы раскрыть опасную банду или предотвратить теракт, спецслужбы должны внедрить своего человека в логово нелюдей.

Часто конфиденты не являются штатными сотрудниками правоохранительных органов. Они работают по контракту, который заключается на определенный срок. Но часто у секретных осведомителей нет официальной работы. Люди, обладающие необходимой для спецслужб информацией, как правило, сами находятся в криминальной среде. Что неудивительно. Кто еще может стать своим для преступников? А в банде трудовых книжек не выдают.

Бывает, что секретный осведомитель попадает в тюрьму и там продолжает сотрудничество с людьми в погонах. Еще в 2015 году был принят закон, период тайного сотрудничества с правоохранителями отнесен к числу периодов, засчитываемых в страховой стаж. Необходимые сведения по заявлению экс-осведомителя будут передаваться в Пенсионный фонд. Сейчас приказ ФСИН прописывает, как информатору оформить документы. Аналогичные приказы давно приняты и в других правоохранительных органах. Порядок примерно везде одинаков: человек обращается в ведомства, там проверяют секретные дела и, если все подтверждается, соответствующая справка передается в специальный отдел Пенсионного фонда.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Экономика Пенсии и пособия Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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