Президент США Дональд Трамп на фоне падения своего предвыборного рейтинга в последние недели радикально сменил направление и тон высказываний о коронавирусе, но признавать ошибки отнюдь не намерен.

Свидетельство тому - заочная перепалка, в которую глава Белого дома в очередной раз вступил с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Главный инфекционист страны, выступая на слушаниях по коронавирусу, пытался объяснить рост заражений по Америке. По его мнению, при снятии ограничений в мае-июне власти некоторых штатов не в полной мере придерживались рекомендаций федерального правительства. А в других штатах сами американцы игнорировали требования властей: собирались толпами, не носили маски. Но после этого Фаучи намекнул и на недостаточность тех мер, которые принимала администрация. Он заявил, что локдаун приостановил лишь около 50 процентов экономической активности в США, в то время как в странах Европы, сумевших более эффективно взять коронавирус под контроль, этот показатель доходил до 95 процентов.

Трамп возмущен, что лавры популярности за действия против пандемии достаются главному инфекционисту, в то время как его предвыборный рейтинг падает

Трамп укола в свой адрес не стерпел. Отвечая на заявления Фаучи в "Твиттере", глава Белого дома категорично написал: "Это не так! У нас больше выявленных случаев потому, что мы провели гораздо больше тестов, чем другие страны, 60 миллионов. Тестируй мы меньше, было бы намного меньше случаев, - полагает он. - Как справились Италия, Франция и Испания? К сожалению, в Европе теперь везде вспышки. Большая часть нашего правительства много и качественно работала. Мы выйдем из этого окрепшими".

Местная пресса не преминула уличить президента в искажении данных. Во-первых, вспышки в Европе по своему охвату не идут ни в какое сравнение с ситуацией в США. Во-вторых, число заболевших в Америке в июне-июле увеличивалось куда быстрее, чем масштабы тестирования.

Борющийся за политическое выживание Трамп, чей приоритет изначально заключался в минимизации влияния пандемии на экономику, уже не в первый раз схлестнулся с главным инфекционистом. Президент, пытающийся вселить оптимизм в американцев, называл Фаучи "немножко паникером", а на минувшей неделе глава Белого дома даже приревновал, поинтересовавшись на брифинге, почему в соцопросах рейтинг одобрения действий в свете пандемии у Фаучи гораздо выше, чем у Трампа (62 процента против 36). "Ведь он работает на мою администрацию", - никак не мог понять Трамп, с расстроенным видом заключив: "Наверное, все дело в моей личности".

В окружении президента, пытаясь спасти его предвыборный рейтинг, уже понимают, что отрицать провал Америки в борьбе с пандемией, как это поначалу делал Трамп, сейчас бессмысленно, избиратели этому не верят. В результате даже сам президент стал носить медицинскую маску, над чем раньше потешался. А затем, несмотря на любовь к масштабным предвыборным акциям, отменил часть национального съезда республиканцев в штате Флорида, где его выдвинут в президенты. Оставшиеся мероприятия пройдут 21-24 августа в штате Северная Каролина, причем из-за пандемии туда впервые не пустят журналистов.

Поэтому в Белом доме все больше делают акцент на поиске крайних - от Китая до собственных губернаторов и врачей. Несколько советников президента, да и он сам в последние недели пробрасывали намеки на то, что Фаучи недооценил ситуацию в самом начале пандемии, что и привело к таким последствиям. Недавно Трамп "ретвитнул" сообщения, в которых инфекциониста обвиняли в "введении американской публики в заблуждение". Доходило даже до "твитов", которые интерпретировали как планы уволить Фаучи, но ввиду популярности последнего Трамп на это пока не решается.

Хотя Фаучи в этот спор старается не вступать, ограничивая свои заявления медицинской проблематикой, его заявления подчас противоречат оценкам Белого дома. Инфекционист и президент также продолжают спорить о лекарстве против коронавируса. Фаучи, как и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, заявил, что лекарство от малярии, которое на первых порах рассматривалось как перспективное для лечения коронавируса, оказалось неэффективным. Но Трамп до сих пор противоречит своим медикам, предлагая использовать это лекарство.

Между тем Америка волей своих правителей, а точнее, отсутствием у них воли отбросить политические дрязги, сплотиться и выработать стратегию против инфекции, невольно может превратиться в полигон по проверке теории стадного иммунитета. В пересчете на душу населения в США самое высокое число заболевших среди развитых и развивающихся стран.