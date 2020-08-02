У 14 конгрессменов США зафиксирован положительный тест на COVID-19

У 14 членов американского Конгресса, семи республиканцев и семи демократов, членов Палаты представителей и Сената, зафиксирован положительный результат на коронавирус, выявленный в результате тестирования во время пандемии.

Последним из них стал демократ из Аризоны Рауль Грихальва, который объявил накануне, что будет вынужден соблюдать режим изоляции, сообщает Reuters. Грихальва выразил разочарование нежеланием некоторых законодателей носить маски, которые могут замедлить распространение вируса. На этой неделе глава нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси распорядилась об обязательном ношении законодателями масок во время заседаний. В противном случае, конгрессменов обещают не допускать в здание.

В среду 66-летний техасский республиканец Луи Гомерт, убежденный консерватор, заявил, что у него зафиксирован положительный результат COVID-19 во время тестирования в Белом доме, несмотря на то, что у него не было никаких симптомов заболевания. Гомерт, который ранее принципиально отказывался носить маску, заявил, что теперь намерен соблюдать жесткие ограничительные меры.

Также никаких симптомов заболевания не было и у Моргана Гриффита, 62 летнего республиканца из Вирджинии и члена консервативного "Совета Свободы". Однако тестирование показало наличие заражения. Наиболее серьезно вирус поразил представителя демократов штата Юта Бена Макадамса, который был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После выписки он предупредил американцев, чтобы они воспринимали коронавирус всерьез. "Я молод, мне 45 лет, я здоров, я тренируюсь каждый день, однако вирус очень сильно ударил по мне", - сказал Макадамс ABC.

Среди тех, кто заразился инфекцией, оказался и один из самых близких соратников главы Белого дома, сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который в течение двух недель находился на жестком карантине.