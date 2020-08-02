В Гидрометцентре рассказали о перемене погоды в европейской части России

На следующей неделе столбики термометров в европейской части России вновь поднимутся до отметки в 30 градусов. Показатели превысят норму в среднем на один-три градуса, начиная с пятого августа. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"Жара вернется на всю территорию европейской части страны. Немного ниже нормы температура воздуха будет только в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья. Но эта разница в два градуса окажется несущественной", - цитирует ТАСС научного руководителя организации Романа Вильфанда.

По-летнему жарко будет и в столице. Начиная с понедельника в Москве будет менее дождливо, начнет расти температура воздуха. В среду на термометре уже будет выше +30 градусов и снижаться этот показатель не будет до конца рабочей недели.