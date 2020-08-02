В Греции открыт первый в мире подводный музей затонувших кораблей

В Греции, у побережья острова Алонисос, открыт первый в мире подводный музей затонувших кораблей, названный "Парфенон кораблекрушений". В нем представлены амфоры с затонувшего древнегреческого судна, лежащие на глубине более 20 метров.

С третьего августа по второе октября музей затонувших кораблей будет открыт для посещений сертифицированными дайверами-любителями, а те, кто не умеет нырять, могут обратиться к виртуальной экспозиции в информационном центре Алониссоса, сообщает AFP. Корабль перевозил тысячи амфор для вина из Халкидики на остров Скопелос. Предположительно, он затонул во время шторма примерно в 425 году до нашей эры. Его нашел греческий рыбак в 1985 году.

По мнению экспертов, это был довольно внушительный корабль для того времени. При кораблекрушении практически все амфоры, в том числе, уникальные раритеты древней Греции, были повреждены, но были восстановлены специалистами. Власти Греции планируют открыть еще четыре таких музея погибших кораблей, которые смогут привлечь больше иностранцев и пополнить бюджет туристической отрасли страны, сильно пострадавшей во время пандемии.