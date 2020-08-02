Новости

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег 15:07
Ученые придумали, как искать опасный мусор в космосе 14:59
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 17:36
Рубрика: В мире

В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента

Текст: Константин Волков

В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.

Британец приговорен к пожизненному заключению за попытку теракта

Пока что следствие не разглашает имени подозреваемого и какой избирательный округ он представляет в британском законодательном собрании. Известно лишь, что ему около 50 лет. Также полиция сообщила, что пострадавшая сотрудница офиса парламентария затем обратилась за медицинской помощью.

Руководство Консервативной партии заявило, что готово сотрудничать со следствием. Предполагается также, что обвиняемого исключат из партии и лишат места в Палате общин. Руководство тори и Палаты общин уже пообщались с потерпевшей.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Врач рассказал о правилах использования "школьных" санитайзеров
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор