В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента

В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.

Пока что следствие не разглашает имени подозреваемого и какой избирательный округ он представляет в британском законодательном собрании. Известно лишь, что ему около 50 лет. Также полиция сообщила, что пострадавшая сотрудница офиса парламентария затем обратилась за медицинской помощью.

Руководство Консервативной партии заявило, что готово сотрудничать со следствием. Предполагается также, что обвиняемого исключат из партии и лишат места в Палате общин. Руководство тори и Палаты общин уже пообщались с потерпевшей.