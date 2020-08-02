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02.08.2020 11:39
Рубрика: В мире

В Мельбурне ввели комендантский час из-за коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Власти австралийского штата Виктория объявили режим чрезвычайной ситуации и ввели новые жесткие ограничительные меры с целью локализации вспышки коронавирусной инфекции. В частности, в Мельбурне впервые в новейшей истории Австралии введен комендантский час.
Фото: William WEST / AFP Фото: William WEST / AFP
Фото: William WEST / AFP

Премьер-министр Виктории Даниэль Эндрюс заявил, что ограничения вступили в силу в воскресенье в 18 часов по местному времени (11 мск). По его словам, ограничительные меры изоляции, введенные в июле в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, сработали, но "слишком медленно и неээфективно". "Мы должны сделать больше. Мы должны были работать усерднее", - пояснил Эндрюс на пресс-конференции.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Согласно новым правилам, жители столицы штата - Мельбурна - не должны выходить из домов с 22 до 5 часов, за исключением экстренных случаев (госпитализация, смерть родственников, уход за ними). В целом, отмечает 9 News, власти намерены значительно ограничить передвижение жителей в пределах Мельбурна и Виктории.

Контроль за выполнением постановления возлагается на сотрудников полиции и военных. Силовикам были предоставлены дополнительные полномочия, а правительство может приостановить различные законопроекты парламента Виктории. Жителям штата также будет запрещено выезжать на расстояние более пяти километров от дома, и только один член семьи сможет посетить магазины с целью покупок предметов первой необходимости один раз в день. Ограничительные меры, включая комендантский час, будут действовать в штате, как минимум, до 13 сентября.

За первые три месяца пандемии в Австралии было зарегистрировано значительно меньше случаев заболевания COVID-19, чем во многих других странах: около 17 000 случаев заражения и 200 смертельных исходов. Однако после значительного смягчения ограничительных мер в конце июня буквально через две недели в люксовой гостинице в Мельбурне, где предпочитают останавливаться обеспеченные иностранцы, произошла вспышка заболевания. В воскресенье штат сообщил о 671 новом случае коронавируса и семи смертельных случаях за 24 часа.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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