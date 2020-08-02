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02.08.2020 12:22
Рубрика: Общество

В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов

Текст: Мария Агранович

В этом году в российские вузы добавится 11,4 тысячи бюджетных мест. Они выделены дополнительно к общему объему контрольных цифр приема (КЦП), которые были определены еще весной 2019 года.

Фото: коллаж rg.ru
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Об этом KP.Ru в воскресенье рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

- Дополнительные места распределены на 2020/2021 год по всем российским вузам для поступающих на бакалавриат и специалитет, - уточнил Дмитрий Афанасьев. - Мы брали во внимание конкурсные заявки вузов и их готовность "принять" эти места.

Позиция Минобрнауки известна: как минимум 50 процентов выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами.

- До 2030 года, по прогнозам, будет расти количество выпускников, поэтому сейчас мы увеличиваем места, в первую очередь, для поступающих в вуз после школы, то есть для будущих бакалавров и специалистов, - пояснил Афанасьев. - С 2022-2023 года начнем активно добавлять места в магистратуру и аспирантуру.

Фото: iStock
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Уже в понедельник вузы должны опубликовать на своих сайтах информацию о том, на каких направлениях подготовки появятся дополнительные бюджетные места. Больше всего их будет для IT-направлений, педагогики и медицины.

В следующем учебном году рост бюджетных мест также будет достаточно заметным. В пятницу глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о распределении КЦП на 2021/2022 год. К общему объему добавили около 48 тысяч бюджетных мест, из которых 33,7 тысяч - для бакалавров и специалистов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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