В результате проливных дождей в Южной Корее пропали без вести 14 человек

Обрушившиеся на Южную Корею сильнейшие муссонные дожди привели к наводнениям, разрушениям дорог, оползням. Жертвами стали не менее 14 человек, из которых смерть шестерых уже подтверждена, а остальные числятся пропавшими без вести. Метеорологи же предупреждают, что надо готовиться к еще более сильным ливням.

Вот уже два дня подряд Южная Корея находится под ударом мощнейших муссонных дождей, от которых сильнее всего пострадали центральные и столичные регионы, включая Сеул, провинции Кенги, Северная Чхунчхон и Канвон. В ряде мест объем выпавших осадков превысил 300-400 мм.

Хотя метеорологи и Служба спасения предупреждали о грядущем ударе стихии, но разрушения оказались сильнее, чем ожидали многие. Произошли оползни, реки вышли из берегов, блокировав шоссейный и железные дороги, спровоцировав обрушение полотна, линий электропередач. В одном из районов в провинции Кенги произошел прорыв дамбы плотины. Хлынувшая вода накрыла находившуюся ниже деревню.

В общей сложности серьезно пострадали 94 дома, пришлось эвакуировать около полутора тысяч человек. Зафиксировано 107 оползней и сходов грунта.

В крупнейших городах страны, включая Сеул, Пусан, Тэчжон, Сечжон и другие вода залила ведущие автомагистрали мегаполисов. Движение на некоторых автомагистралях, а также на ряде участках железных дорог пришлось перекрыть.

К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. Уже подтверждена смерть шести человек, восемь числятся пропавшими без вести. Еще шесть получили серьезные ранения.

Пока синоптики не могут порадовать хорошим прогнозом. К Корейскому полуострову приближается с юго-запада мощный тайфун, а потому в ближайшие несколько дней сильные дожди продолжатся. Более того, ожидается, что в большинстве регионов ливни будут более сильными, чем это было до сих пор. За ближайшие два-три дня в некоторых местах осадков дополнительно выпадает 400-500 и более миллиметров.