В России появится новый вид коммуникаций

До 2024 года на это планируется потратить 19,5 млрд рублей, из них 5,5 млрд выделит РЖД. В корпорации комментировать материал не стали, однако организация "Цифровая экономика" сообщила "РГ", что опубликованные в CNews данные вполне достоверны. "При разработке "дорожной карты" РЖД привлекали внешних экспертов - ведущих ученых и разработчиков из различных российских университетов", - говорит замглавы организации Сергей Наквасин.
Самыми первыми, кто сможет испытать новые возможности, станут финансовые организации, операторы связи и госструктуры, полагает он. Квантовые коммуникации позволят намного быстрее обрабатывать информацию и передавать ее по практически полностью безопасным каналам.
Первая квантовая революция подарила нам транзисторы и мобильную связь. Вторая может полностью перевернуть наши представления. Документ ставит целью вывести Россию в тройку лидеров в области квантовых коммуникаций.
Развивать это направление необходимо, считает Михаил Брауде-Золотарев, директор центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС. Однако прорывов, по его мнению, можно ждать скорее от работы десятков и сотен мелких компаний, чем от централизованных исследований.