Президент Владимир Путин поздравил "Русское Радио" с 25-летием. В поздравительной телеграмме глава государства особо отметил популярность радиостанции у самых разных сегментов аудитории и реализацию станцией интересных творческих проектов.

"Отрадно, что этот знаменательный юбилей коллектив радиостанции встречает вместе с миллионами своих преданных поклонников. Люди разных возрастов, профессий и увлечений любят вашу радиостанцию за яркую запоминающуюся подачу материала, широкую палитру программ и отличную музыку", - сказано в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин также подчеркнул роль "Русского Радио" в установлении высокой планки качества работы в радиоэфире.

Вещание "Русского Радио" стартовало 2 августа 1995 года.