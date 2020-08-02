Врач-гепатолог назвал два симптома гепатита В

Специалисты выделили симптомы такого коварного заболевания, как гепатит В. Насторожить должны два тревожных признака.

Как сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на врача-гепатолога, заведующего научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Чавдара Павлова, к ним относятся увеличение объема живота и отек в ногах. При этом эксперт отмечает, что на начальной стадии специфическую симптоматику болезни выделить сложно.

"К нам обращаются пациенты, у которых увеличился объем живота, или отеки на ногах. Это уже далеко зашедшая стадия" - говорит Чавдар Павлов.

Он рекомендует сделать анализ крови на вирус гепатита В. По словам гепатолога, риск заболеваний печени увеличивается у пациентов с избыточной массой тела и сахарным диабетом второго типа, а также у тех, кто злоупотребляет алкоголем.

Эксперт подчеркивает, что сочетание алкоголя с вирусами и ожирением приводит к быстрому поражению печени и развитию осложнений.